次輪防疫基金 措施有何不足？

政府推出第二輪防疫抗疫基金，心意是好的，因為全球正在經歷一場戰爭級的事件。幸好香港這次的人命傷亡仍相對少，而基礎建設的破壞，只要守得住這幾個月，相信會有明天的。

抗疫保就業計劃 推出太遲？

這次最受打擊的是旅遊業，它包括了酒店、主題公園、旅行社、餐飲業、零售業、會展業等。不少企業在去年的社會事件後，已經陷入嚴重的財務危機，現在再來一次疫症，不少旅遊業相關的中小企已倒下。在政府的第二輪防疫抗疫基金下，旅遊業及餐飲業得到較多的津貼確實是無可厚非。

不是每一個行業也在疫情中受打擊，超市、送貨的業務便在逆市中有可觀的增長。這「抗疫保就業計劃」，似乎是遲了推出，而細節也未落實，到申請及收到款項時，相信有更多的企業倒閉。另一方面，大企業有更強的抗疫能力，他們似乎不大需要每月每位員工最多9,000元的工資補貼。

幫補薪金 還須處理租金大山

在疫情打擊下，企業最大的負擔是租金及薪金支出，後者可以和僱員商量，用無薪假、減薪等方式去延長企業的壽命，畢竟企業在沒有或極低的收入下，現金流顯得更相當重要，減少現金支出是上上之計，可以保住企業的命。

這第二輪防疫抗疫基金，政府有幫補薪金開支，但沒有正面地處理另一個大山，即租金的問題，它只是在第一輪的防疫抗疫基金提出為科學園、工業邨及數碼港租戶寬免租金3.8億元，以及在第二輪中寬免政府物業中租戶的租金。

誘發展商減租 解釋補貼基準

相反，政府在財政預算案中卻有寬免2020/21年度非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季則以每戶每季1,500元為上限。

不少商務租客對我說，雖然有些業主認為租金不是最大的支出，但它的比重不容忽視。以食肆為例，最大的兩項支出為食材及薪金，租金是第三項最大的支出，同樣的情況也發生在零售業，租金不是最大的支出，最大的是薪金及貨物本身，但租金仍佔了很大的比重。

政府可以考慮利誘發展商減租，方法是在寬免非住宅物業差餉的同時，加入減租的誘因，可惜政府從來沒有這樣做，給我的感覺是政府根本不敢碰這座大山，而正正是這座大山，令香港出現很多的問題。這些問題在疫情出現前已有，在疫情嚴峻的時期，更令不少企業倒閉。

除了租金問題，在第二輪防疫抗疫措施中，令很多人大惑不解的是津貼的基礎差異相當大。當然，在因《預防及控制疾病規例》下，麻將館、天九館、遊戲機中心受影響而獲10萬元，但事實上幾乎各行各業也受影響，很多人的質疑是雖然補習社沒有因為《預防及控制疾病規例》被要求關門，但卻因為停學而令學生大幅減少，為甚麼他們只獲4萬元？這4萬元是如何算出來的？餐飲業按面積計算補貼，電影業按多少塊銀幕，為甚麼補習社不是按面積或學生的數目去津貼？

免息借貸 首半年還息不還本

想維持企業的延續性，不一定要派錢。在預算案中，政府已建議在「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，申請期六個月。貸款額為合資格申請企業六個月的薪酬及租金開支，最多為200萬，還款期最長為三年，可首6個月還息不還本，政府會作最多200億元的信貸保證，其後再在第二輪防疫抗疫基金中加多300億。

其實較理想的做法是政府提供免息借貸，令企業特別是中小企可度過這數個月的難關，而有關企業的個別或全部董事，都要負上當企業不能還款時的責任，相信很多經營者不想其辛苦得來的業務倒閉。

總的而言，第二輪防疫抗疫基金出發點不太差，但對不準目標，應該幫補的得不到合理的金額，或根本沒有得到幫補，有能力的卻得到政府慷慨的幫補。

推半年津貼 助失業者度難關

當前中小企最大的問題是現金流，無論是透過借貸、津貼，要盡快做，否則結業以後便一定不需要這些幫忙了。而那些已失業的，政府其實也可以提供短時間如半年而有上限的失業津貼，幫他們度過難關。

▲ 第二輪防疫抗疫基金，政府有幫補薪金開支，但沒有正面地處理另一個大山，即租金的問題。（資料圖片）