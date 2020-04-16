區塊鏈2優勢 航運業「效率革命」

筆者上周於本欄闡釋了區塊鏈在供應鏈上的應用本質與機理，本文從實務的角度，去探索區塊鏈在「跟蹤供應鏈中產品」上應用的優點。在目前全球各地受到新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情影響下，全球供應鏈受到衝擊，航運也無可避免受到擾亂。區塊鏈如何提升航運業的效率，無疑是一個關鍵性問題，而且也是疫情過後未來發展的大方向。

究竟區塊鏈提升效率的關鍵在甚麼地方？可以說，「奧妙」在於區塊鏈是一個多方共享的數據庫。

數據不可篡改 去中心化保安全

為方便下文討論和讀者理解，筆者扼要闡釋一下區塊鏈的性質——它是一個分布式的數據庫，並且是僅供追加數據的帳本，由可證明的簽名、用加密學順序鏈接的交易組成，通過計算機節點網絡複製，並由軟件驅動共識不斷進行數據更新。

看深一層，這個數據庫和其他一般數據庫有甚麼區別？其區別在於兩點：一、區塊鏈數據庫是順序連接並且是加密的，將數據打包，作為一個一個的區塊，與此同時，通過加密學把這些區塊一個一個鏈接起來，一環扣一環。環環相扣所導致的結果是甚麼呢？

就是你很難更改當中的數據，因為你更改其中一塊的數據，此塊就不能鏈接下一塊了；你再改下一塊，再下一塊也不接上，意味你要改動區塊鏈上一塊的數據，就必須把區塊鏈上所有此塊以後的數據都更改了。這樣一來，區塊鏈上數據，其可信任性便得到參與者普遍認許。

區塊鏈第二個應用優點是，數據庫是分布式數據存儲。它不像傳統數據庫那樣，是集中性的、中心存儲的數據。然而，分布式的數據存儲，所有的節點上，或者說所有參加這區塊鏈的公司，包括鏈上多層面的不同公司，都可以把各自的數據放進去，沒有中心的故障點問題，即使其中一點的數據庫出現問題，這個區塊鏈上的數據依然可以使用。

進而言之，一般人所講的數據庫是中心式。譬如微信錢包，就是一個中心式數據庫。你的微信錢包有多少錢，騰訊數據庫說你有多少，就是多少。如果有一天，你的微信戶口遭關掉，你說裏面有多少錢，或實際有多少錢，都拿不出來。但分布式的數據庫便不存在這個問題，因為分布式數據庫中，參與各方的地位是對等的。一個節點放進去的數據，參與眾方看到都相同，不需要有一個中心的監保，便可達到安全性和可信性的目的。

結帳快省時 直接交易減成本

話分兩頭，中心化的數據庫也有其優點，好處是只需要一個節點把數據放進去，存儲相對比較簡單，然而分布式數據庫，每一個節點都把數據放進去，由此帶出一個問題，即有些事情區塊鏈是難以辦到的，譬如需要大量的數據放進去，便可能出現鏈條的負荷與運算問題。

事實上，供應鏈上並不需要放進太多的數據，以全球最大貨櫃船經營商和貨櫃船供應商馬士基（Maersk）聯同國際商業機器（IBM）推出的全球航運區塊鏈解決方案——TradeLens為例（下簡稱TradeLens）。在TradeLens區塊鏈上，每年大概放幾億個交易數據，這個量其實是非常少的。

走筆至此，對區塊鏈提升率的應用好處扼要總結如下：

一、節省時間。作為分布式數據庫（可跨組織共享），多方交易可以快速結帳，每一個節點毋須在自身編製的數據庫互相對帳，確定這筆交易是否被記錄下來，避免一般需要幾天時間進行全面對帳，由區塊鏈做妥一切。

二，節省成本。企業間交易直接處理，可以消除「中間人」（中介）造成的開銷。可以這樣說，交易雙方對中介的信任，轉為對區塊鏈的信任。此外，區塊鏈上的數據不可篡改，不僅保證了信息的準確性，而且也可加強多方進行信息共享的激勵。

航運多方參與 流程長效率低

目前，幾乎每個行業都在探索區塊鏈對自身的應用好處。從資料可見，IBM現有超過1,500名員工從事區塊鏈工作，並參與1,100多個區塊鏈項目，涉及供應鏈、金融服務、政府、醫療、旅遊和交通、保險、化工和石油等多個領域，其中逾100個項目已在運行中，有實際用途，而非只停留在概念和檢測的層面，可以預料，區塊鏈的商業應用將出現快速的普及化現象。

回說TradeLens。在此先看一些航運業資料。全球每年運輸約16萬噸貨物，海運佔80%。海航運輸業涉及多方參與，包括生產、代理、碼頭、海關、運輸目的地的物流公司等，而且很多涉及人手工作和紙質流程，如提單、裝箱單、信用證、保險單、定單、發票、衞生證書、原產地證書等。每個參與者各自的數據相互隔絕，沒有共享；加上手工操作和低效率的清關流程，使貨物的海運過程相當冗長，缺乏效率。

TradeLens管理 運輸時間降4成

TradeLens於2016年開始設計，記錄整個物流過程中，甚麼時間貨品到了甚麼地方、當中包含了所有通關信息、產地信息、衞生檢驗的信息等，有效提升貨物流程管理和追蹤文書作業的效率。

而且，這些信息可以只給某一方參與者看到，這一方才能看到，譬如，海關可以看到流程中很多信息，但運輸目的地的物流運輸公司便不需要看到那麼多，因而TradeLens上的信息和信息瀏覽者，是可選擇的，操作設計十分理想。據TradeLens透露，在該平台試運一年內，運輸時間平均下降了40%，大大提升了運輸時間的效率。

目前，有逾150個參與者加入TradeLens。顯然，參與者愈多，所產生的聚群效應便愈能提升這條區塊鏈的效用。如今全球六大航運公司中——除中遠集運外，馬士基、地中海航運公司、達飛海運集團、赫伯羅特、海洋網聯船務等，都加入了馬士基的TradeLens。可以說，目前TradeLens所形成的聚群效果，可以吸引到更多運輸公司、多地政府海關等機構加入。

網絡效應 運用愈多價值愈高

事實上，區塊鏈的數據不可篡改、去中心化的分布式存儲等獨特功能，可以誘發數據共享的積極性，而不僅是一個數據記錄的過程。因此，在區塊鏈達到最大應用之前，我們需要有一個格式、一個行業的模式，各方規範地應用這個模式，採用同一個區塊鏈，就最能發揮區塊鏈的「網絡效應」，即愈多人運用，其價值便愈高。若只有一家公司參加，其價值幾乎是零。

目前，透過區塊鏈，我們能夠監測產品在甚麼時間抵達甚麼地方，只要提前把這些信息送到貨運目的地的海關或相關下游方，甚或透過數據分析，準確評估到貨物抵運目的地的時間，這些信息，必然能夠進一步提升物流的效率，為航運帶來「效率革命」，相信也是疫情過後的未來發展方向。

區塊鏈的商業應用如今方興未艾。對於區塊鏈金融、信息共享的應用筆者另文討論。順筆一提，在目前新冠病毒肺炎疫情下，利用區塊鏈進行實時疫情監督和預警、實時疫情信息協同與公開、以及物資調撥等對抗疫工作也能提供有效的幫助。

▲ 利用區塊鏈信息，必然能夠進一步提升物流的效率，為航運帶來「效率革命」，相信也是疫情過後的未來發展方向。（資料圖片）