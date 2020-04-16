疫境社交隔離 「築巢」保心理健康

社交隔離還需持續多久，才可恢復正常社交生活？美國哈佛大學指，有關措施可能持續多2年。外國興起的築巢理念，短期內對被迫獨處的港人或有一定參考價值。

美國哈佛大學公共衞生學院前日發表最新研究，除非發現治療方法或疫苗，否則美國應持續維持「間歇性隔離」（intermittent distancing）直到2022年為止。報告強調，社交疏離在多地包括南韓及新加坡取得一定成效，有效減輕醫療系統負擔、及追蹤確診病例接觸者。

社交隔離令在家的時間更多，不少人或覺得獨處帶來諸多不便，尤其是寂寞難耐。然而，獨處對年輕一輩或非大挑戰，外國網絡上早有以「築巢」（nesting）一詞，形容一種以獨處為中心的生活方式，女星Emma Watson早在2017年已曾透露，自己享受宅在家中多於出席派對。

宅經濟受捧 「疫」市抬頭

市場調查公司Mintel前年公布的調查顯示，28%的24至31歲千禧世代人士，傾向在家中飲酒，因為嫌出街太麻煩。據投資組合經理Nathan Field分析，千禧世代囊中羞澀，因此較少外出社交，更年輕的Z世代與千禧世代相比更為「死慳」，此或因網上娛樂方式極為多元，社交途徑亦然，外賣服務興起亦減少出街吃飯的必要。

各地人們紛「築巢」，令Netflix、Zoom及不少遊戲公司在疫情下能夠避免股價下跌。「宅經濟」在本港一樣受疫情帶動，例如Deliveroo今年首季營業額是去年第四季的2倍，任天堂Switch更在多地包括本港賣斷市，股價由3月起大幅反彈27%。

「築巢」在本港並未入流，更多人會在家居抗疫期間情緒受困擾。家庭醫生何崙建議，市民應嘗試保持生活如常，例如工作、學習、購物等皆不變，只是搬到網上進行。

市民更應培養新興趣、在家做簡單運動、及多關心之前被忽略的身邊人。

港人須學懂 享受獨處時光

網上娛樂方式多元，家居抗疫更讓人有較多時間嘗試親自下廚。本港初創DayDayCook（日日煮）創辦人朱嘉盈接受傳媒訪問時表示，平台在3月的活躍度較1月增加52%，觀看次數更增88%。

本港不少烘焙店的麵粉、牛肉、忌廉均被搶購，打蛋器更嚴重缺貨，反映不少市民在家烘焙蛋糕、麵包，消磨時間之餘，亦可炮製美食。

若非疫情緣故，港人肯宅在家者終屬少數，但現實如此，港人不得不學會獨處，更需盡量提升獨處的質素，保護心理健康。

▲ 有研究建議社交距離措施應維持至2022年，以防疫情受控後反彈。（路透社圖片）