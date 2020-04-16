疫境救人要緊 嚴打政治埋沒良心

美國總統特朗普最新罪行：反人類罪（Crimes Against Humanity）！全球感染新冠肺炎人數昨突破200萬，美國更是重災區，特朗普不思如何抗疫，卻暫停對世衞撥款，為環球控疫添煩添亂。本港議員應引以為鑑，疫下不能再作意氣之爭，須同心同德抗疫，人命關天大事，市民生活亦陷困境，疫情歸疫情，絕對不應因政見不同，而阻撓次輪防疫抗疫基金撥款的審議。

特朗普卸責世衞 被批反人類罪

特朗普以世衞應對今次疫情遲緩，偏幫中國，在疫情爆發之初反對各地對中國實施旅遊限制，結果加速病毒在歐美散播為由，決定暫停撥款資助世衞。在美國感染人數突破61萬，死亡人數增至2.6萬人，成為全球之冠，特朗普向世衞開刀，明顯是要轉移其防疫不力的視綫，以免影響其連任選情。

疫情肆虐，特朗普突叫停世衞經費是危險決定，因要打贏疫戰，需要全球攜手堵截病毒散播，並加強合作研發疫苗，而世衞肩負協調工作，削減經費將影響世衞的抗疫工作。

歐盟即時予以譴責，德國更批特朗普卸責是無濟於事，而《刺針》主編更直指特朗普犯下反人類罪。特朗普在疫境下火上加油的舉措，不但損害美國的國際形象，亦令全球覺得華府再不配當世界領導，今後處理危機時美國未必再能爭取盟友一呼百應。

事件對香港有一定啟示，抗疫成功關鍵是全民團結一致，攜手共度時艱，但偏偏有部分政客等人士不顧大局，仍是意識形態和政治立場先行。每當港府推行一些防疫新措施，總是只懂得批評，如說封關太遲，限聚令影響企業生意等等。

非建制派議員則繼續在立法會內務委員會選主席一事糾纏，藉程序問題無休止拉布，令以往只需十多分鐘表決的會議，變成一場持續半年、連開14次會仍未選出主席的政治鬧劇，浪費近700萬元公帑及寶貴的時間。若將這700萬元用來援助疫情失業人士，便可令更多人受惠。浪費時間，阻撓社會的發展，事事添煩添亂，罪孽深重。

抗疫基金救命錢 政治攬炒醜惡

社會大眾對議員這種「政治攬炒」絕難接受，因內會牽扯到立法會正常運作，內會停擺半年，令到14條法案和逾80條附屬法例未能成立小組委員會進行審議，包括增加法定產假至14周的《2019年僱傭（修訂）條例草案》，以及一些經濟民生法案，無法在即將結束的會期通過，最終受損的是全港市民。非建制派議員出糧卻不做實事，只懂在議事程序上拉布，令立法會空轉，是非常不負責任的惡劣做法。

立法會明天將審議第二輪抗疫基金1,375億元撥款，當中逾800億元是用來保就業，這筆救命錢能否盡快落到企業和市民口袋，需內會配合處理。希望議員以大局為重，勿再拉布，以免救命錢不能救命。

大家更期望議員在疫下要急市民所急，想市民所想，不要再沉溺於利用政治爭拗撈政治資本，香港已沒本錢虛耗下去，也請所謂尊貴的議員不要學特朗普只着眼政治考量而輕視人命，應團結一致，攜手控住疫情，俾能盡快復工復課，並聚焦疫後如何提振經濟，讓經濟早日復甦。

責任編輯：陳靜芬