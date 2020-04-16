百佳「長者日亅多重優惠 全面照顧老友記

家有一老如有一寶，黛安細細個就知道，所以素來都好尊重老友記。聽公關姊妹講，百佳知道喺疫情持續之下，市民對食品同生活用品需求大增，社會上有需要人士如銀髮一族，可能比一般市民更難補充所需物品，所以昨日（15日）開始擴大「長者日」優惠，等一眾公公婆婆可以喺全綫百佳及旗下超市（GREAT Food Hall、CKC food le parc店除外）購物時，只要出示「長者卡」，即可享受多重優惠！

首先，每逢星期三長者購買「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」嘅貨品，可以繼續享受9折購物優惠，產品涵蓋食材及日常用品，全面照顧老友記所需。另外，由昨日開始一連3個星期三，老友記喺百佳店舖買滿$150，即可以獲贈一份百佳為老友記準備嘅精選貨品，以答謝老友記對佢哋嘅支持，例如昨日第一浪「長者日」優惠，就送咗3盒豆奶嘞。

最後，逢星期三至星期五一連三天（4月15至17日、22至24日），公公婆婆憑「長者卡」買同價同系列指定產品，仲可以享買一送一優惠㖭，產品包括消化餅、洗手液、麥片、茶包等等，十分超值呀。

公關姊妹又話，百佳希望今次多重優惠可以讓老友記安心購買所需用品，並會視乎情況考慮是否延長或擴大優惠。百佳亦會繼續與供應商攜手合作支持社會各界，搜羅唔同優質產品，同香港人攜手共度「疫」境。大家快啲將呢個好消息講畀身邊嘅老友記知啦。

長者3重優惠

1.老友記專屬周三購物優惠

2.周三限定小禮品大贈送

3.每周3天精選產品買一送一

本文轉載自《晴報》

▲ 百佳今個月加推原有的周三限定「長者日」優惠，為老友記提供不少購物禮遇。