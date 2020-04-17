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存在意義

副刊版 2020/04/17

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「怎麼一生都即將花光，回頭連歸家都歸錯，偏偏穿過窄巷走到海港，你若遺忘叫阿茲，我又是海默嗎？」黎曉陽歌聲近日在電台時常出現，這首《阿茲與海默》和《拾荒者之歌》讓他開始走紅。前者描述認知障礙症病人的無奈，後者說城市人忘記自己曾是大自然一部分。

小小年紀卻有成年人的視野，從其歌曲不難見到他對存在意義的追求，曾跟他吃飯，醫生問道：「為何要當創作歌手？」望着天花板的他，不經意地回答：「只想做一首讓世人感動的歌。」再說：「就如《Today》。」醫生也興奮地跟着說：「還有《Yesterday》。」這小朋友想得好，一首動人的歌曲也可以改變世界。

跟曉陽的緣份，始於四十多年前，他爸爸子華和醫生在大學日子曾一起煮飯，一起坐子華那輛破車去買餸，更一起追尋人生意義，花上不少口水花討論享受政治哲學和溝女（也是人生意義一部分嘛），只是想不到上一代探討的題目能延續到下一代繼續討論。

由從Homo Sapiens懂得站起來，並能夠運用雙手為存在打拼時，存在意義已深存腦海，不論是從鬼神抑或從大自然，人類不斷尋找這意義。惟到近代當物質享受變得豐盛時，金錢無形成為追尋對象，很容易便被誤認為存在意義。

疫情席捲全球，數萬人短時間內喪命，過百萬感染者在恐懼中度日，過億人口被關閉在家。當人類存亡受威脅時，存在意義的聲音再次響起，希望人類能耐心聆聽。

也希望曉陽追尋存在意義的歌聲，繼續廣傳。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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