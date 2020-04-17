友人從電話那端大嗌：「依家日日24×7對住我老公，救命呀！」我笑她：「以前成日話老公無時間陪你，依家理應係重燃愛火之良機噃！」「愛火?!火滾就有！」友人怒吼。這場疫症造成很多情侶／夫婦要在家被「困獸鬥」，確實易生磨擦和爭吵。早前曾於網絡見有人寫道：「Some couples are now "maid" for each other」（將原句Some couples are made for each other，換上一字，就把「有些情侶是為彼此而設」而變成「有些情侶現在已淪為彼此的家僕」），既幽默又無奈。

兩個人走在一起過餘生，若日對夜對又毫無情趣的話，一直走下去，真的可能由最初made for each other變成maid for each other，到最終搞到mad at each other（被對方激瘋）。究竟是made for還是mad at，得看二人如何處理。曾幾何時，在多巴胺高企時，眼前的那個，是眾裏尋回的，一切都充滿好奇，久而久之，多巴胺回落，從curious（好奇）變furious（火起），日子豈能好過？

美國紐約州立大學心理學教授Arthur Aron，專門研究親密關係。他找來五十對共同生活逾十四年的情侶／夫婦，參加為期十周的研究。他先發給每人一張活動清單（去新餐廳、行山、跳舞、看球賽、規劃旅行等），請每人依主觀感覺在每項活動上評估其喜悅或刺激度。然後將參加者分成兩組：A組每周花一個半小時，與伴侶一起做認為非常喜悅或刺激之活動；B組也花同樣時間與伴侶做日常相處又不抗拒之活動。結果顯示，A組比B組快樂得多。

快樂關係，必須雙方投入參與對方的喜悅或刺激世界。曾見一些情侶，一方興高采烈提議晴天出外走走，另一方則以「攰、遠、曬」冷淡回應，提議者頓時興味索然矣。這段日子，正是兩個人重新學習好好相處的良機，只要重拾關係喜悅或刺激感，恩愛仍可如昔。