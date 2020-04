友人從電話那端大嗌:「依家日日24×7對住我老公,救命呀!」我笑她:「以前成日話老公無時間陪你,依家理應係重燃愛火之良機噃!」「愛火?!火滾就有!」友人怒吼。這場疫症造成很多情侶/夫婦要在家被「困獸鬥」,確實易生磨擦和爭吵。早前曾於網絡見有人寫道:「Some couples are now "maid" for each other」(將原句Some couples are made for each other,換上一字,就把「有些情侶是為彼此而設」而變成「有些情侶現在已淪為彼此的家僕」),既幽默又無奈。

兩個人走在一起過餘生,若日對夜對又毫無情趣的話,一直走下去,真的可能由最初made for each other變成maid for each other,到最終搞到mad at each other(被對方激瘋)。究竟是made for還是mad at,得看二人如何處理。曾幾何時,在多巴胺高企時,眼前的那個,是眾裏尋回的,一切都充滿好奇,久而久之,多巴胺回落,從curious(好奇)變furious(火起),日子豈能好過?

美國紐約州立大學心理學教授Arthur Aron,專門研究親密關係。他找來五十對共同生活逾十四年的情侶/夫婦,參加為期十周的研究。他先發給每人一張活動清單(去新餐廳、行山、跳舞、看球賽、規劃旅行等),請每人依主觀感覺在每項活動上評估其喜悅或刺激度。然後將參加者分成兩組:A組每周花一個半小時,與伴侶一起做認為非常喜悅或刺激之活動;B組也花同樣時間與伴侶做日常相處又不抗拒之活動。結果顯示,A組比B組快樂得多。

快樂關係,必須雙方投入參與對方的喜悅或刺激世界。曾見一些情侶,一方興高采烈提議晴天出外走走,另一方則以「攰、遠、曬」冷淡回應,提議者頓時興味索然矣。這段日子,正是兩個人重新學習好好相處的良機,只要重拾關係喜悅或刺激感,恩愛仍可如昔。