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泰國通胡慧沖直擊曼谷市況 入7仔搭BTS要先量體溫

副刊版 2020/04/17

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新冠肺炎肆虐，全球活動也被迫停頓，以免疫情擴散。其中泰國的確診數字亦不斷上升，截至4月13日已達2,579宗。泰國通胡慧沖在YouTube時有更新曼谷實況，如在泰國頒布緊急狀態令下的第16天，拍下了曼

...

欄名 : 旅事通

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