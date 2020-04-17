泰國通胡慧沖直擊曼谷市況 入7仔搭BTS要先量體溫

新冠肺炎肆虐，全球活動也被迫停頓，以免疫情擴散。其中泰國的確診數字亦不斷上升，截至4月13日已達2,579宗。泰國通胡慧沖在YouTube時有更新曼谷實況，如在泰國頒布緊急狀態令下的第16天，拍下了曼

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