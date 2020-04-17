泰國通胡慧沖直擊曼谷市況 入7仔搭BTS要先量體溫 副刊版 2020/04/17 分享： 新冠肺炎肆虐，全球活動也被迫停頓，以免疫情擴散。其中泰國的確診數字亦不斷上升，截至4月13日已達2,579宗。泰國通胡慧沖在YouTube時有更新曼谷實況，如在泰國頒布緊急狀態令下的第16天，拍下了曼 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 非洲大自然現場直播 每日兩場Safari觀野生動物 2020/04/14 非洲大自然現場直播 每日兩場Safari觀野生動物 70年代造型郵票饗粉絲 2020/04/10 70年代造型郵票饗粉絲 曼谷拉差達火車夜市休業 檔位全拆走消毒抗疫 2020/04/08 曼谷拉差達火車夜市休業 檔位全拆走消毒抗疫 Google藝術與文化 足不出戶欣賞各國博物館珍藏 2020/04/07 Google藝術與文化 足不出戶欣賞各國博物館珍藏 吉卜力動畫╳久石讓 為日本Lawson操刀童趣手繪廣告 2020/04/06 吉卜力動畫╳久石讓 為日本Lawson操刀童趣手繪廣告 疫情 新冠肺炎 泰國 外賣 酒吧 YouTube 超市 曼谷 泰銖 便利店 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入