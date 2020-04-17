官民商抗疫有功 珍惜家在香港

每當我們面對天災人禍、危害生命；或人生處於失意、逆境時，我們都不期然會很想回家。家，不但給我們安全感，亦給予無條件支持：病了，家給我們無微不至的照顧；失業或失戀時，家給我們資源和暖心鼓勵，讓我們堅定地生活下去。

你認識這任勞任罵，只包容沒批判，「瞓身幫你」的地方嗎？

港死亡率僅0.39% 料全球最低

經一事、長一智，當百年難遇的新冠狀病毒襲擊全球時，筆者希望港人不要「浪費從災難學習」的機會（Never waste a crisis），多認識、多珍惜香港這個難能可貴的家。

疫情伊始，港人徬徨萬分，政客「照例」借題發揮，指罵政府草菅人命、管理無方、口罩不足、要求立即封關否則將死傷無數云云。今天回首，這些指控在世界各地「百居其九十九」也適用，而偏偏不適用的，正是被我們自己鬧到體無完膚的家！本港每年有3億人次過關，每天近80萬人次，港人佔近6成，所以「封關」傷害最大的就是被拒門外的港人。

再者，以每100萬人口計，香港肯定是人口流動最高的國際都會。而疫情肆虐3個月後，約1,000人感染，4人不幸身亡（0.39%死亡率相信是全球最低，接近流感數字）。難怪筆者許多已是本港永久居民的外籍朋友說，他們有幸「家在香港」，不用回到死傷如戰場的家鄉。亦因此，許多移了民的港人及海外留學生，都盡用「有得揀」的優勢，在大難臨頭時似箭歸家。

而這個家，也沒有嫌棄及阻攔數以十萬計的港人回來。雖然這批人為家中帶來第二波疫情，令感染人數倍增，但相對於早前專家預期140萬人染病，經我們齊心努力抗疫下，把數字控制到只約1,000人，令本來預期的「大噩夢」，比眼前的「小噩夢」估大了1,400倍。

早停課騰床位 戴口罩領先全球

若與其他發達地區比較，香港更是「眼前的一亮」：

以紐約州為例，當地人口為2,000萬，是香港的2.7倍；以其每天新增接近1,000例死亡計，按人口比例倒推則等於香港每天新增新400例死亡——等於每日新增個案比當年歷時近半年的整場沙士疫症的總死亡（300宗）個案還高！相比下，香港最新的死亡數字按人口比例計只是紐約州的不足千分之一！

一個出色的防護系統的優越性，往往是在面對最具摧毁性、及最極端的衝擊時，才能顯露出來。正如冠軍球隊的成功一定是多方努力的成果，球員、領隊、球迷、班主，缺一不可，我們的抗疫成績也是官、民、商、制度合力貢獻的成果！因為在巨大壓力下，一個小小的錯誤，都必定會令結果大幅偏離目標。

最經典的例子：南韓與美國同在1月20日確診其首個新冠病人，而不足兩個月，兩地的人命後果卻是雲泥之別（以人口比例計，後者是前者確診數的9倍，死亡則為20倍）。

香港則一早決定盡用重藥、停課及一連串的社交距離措施，連醫院也停止非緊急手術騰出床位準備，市民也自覺地戴上口罩及勤洗手。在這幾天才跟上我們要求戴口罩的防疫措施的新加坡及紐約州，正好印證香港的策略正確。而隨着愈來愈多國家跟隨，世界對口罩的需求必定倍增。可幸政府一早支援本地製造的口罩生產綫，如果搶罩潮在全球出現，我們也不用臨淵羨魚。

汲取沙士教訓 醫護院舍零感染

可見，港人明顯從17年前的沙士中充分汲取教訓：上次一半感染是醫護人員，今次，縱使病毒傳染性強得多，醫護人員完全沒人染病。而在外國常見，包括院舍及醫護人員的大型感染群組，香港都能倖免。相比下，同樣是公營而公認水平是世界前列的英國國民保健服務（NHS），有研究指因保護裝備不足，令約三分一的醫護受感染，至今更很可悲地已有19例死亡。

美中不足的，是香港出現了全球疫情中相信是唯一的醫護罷工，但正面地看，這最終也是個由主流醫護的專業精神及愛心帶領下，迅速糾正的小問題而已。

香港男女壽命已是全球最長，實是得來不易！在政治氛圍烏煙瘴氣的高壓生活下，我們也比政治生活單純許多的美國人平均長壽7年。這肯定是一個家能給家人最寶貴的禮物：讓自己的爸媽多享7年時光，能有多7年時間與子孫共度天倫，實在不愧為彭博長年評為「全球最高效的醫療體系」。

全民醫療安全網 政府最強後盾

這一切，再次見證筆者一直深信的概念：一個文明社會的必要條件，正正是全民醫療安全網。無論生活有多健康，人總會有隱疾、重病的時候。社會應當在市民倒下的時候，充當最強後盾；而不是像美國及許多西方制度般，有錢才「有得醫」。

要做到在健康面前人人平等，醫療是政府的最大開支。將它平分給700多萬港人，等於在每人身上每年花了約1.8萬元，和每月就業收入中位數相若。即是每位港人，無論老幼，每年接受了相當於一個就業人士中位數收入的一個月薪金。簡言之，我們收到等於一個月的「花紅」，但多少人又會有收到大禮的喜悅？

政府要有收入才能支撑醫療開支。相比下，近400萬打工仔中只有4成多需要交薪俸稅，而187萬納稅人的薪俸稅中位數僅是每月200元或每年2,400元，遠少於1.8萬的健康回饋。下次當你碰到醫護人員，請微笑並為他們的努力多說句多謝。

倘沉迷政治鬥爭 攬炒終毁家

疫情打擊全球經濟，香港也不例外。而對此港府的回應是史無前例的大手筆。於2月疫情尚未惡化時，財爺已公布每人派發1萬元，比美國救市方案要早得多！到近日次輪抗疫基金的保就業計劃，每位打工仔每月補貼9,000元，長達6個月，也比外國只是補貼2、3個月要多。客觀而言，尤其是和全球比較，實在已盡力而為，很難挑剔。

相比下，我們劣質的議會政治和低下的政客質素，才是香港面對的最大危機。筆者多年分析過的企業及管理層無數，明白無論多成功的機構都一定有人彈有人讚，但關鍵是賞優罰劣，是非分明。香港的最大問題正是「好事無人讚賞」，「壞事又無人譴責」：簡單如選個內會主席，居然可把本來15分鐘便做完的事，拖足6個月也做不到；然後肇事人還可以包裝成「為民請命」的正義使命！正如特首說過，「香港的底子厚，香港人也很優秀」。若港人面對眼前的疫症和經濟危機，仍繼續沉迷政治鬥爭甚至相信「攬炒」，則不但眼前的經濟危機難以避免，失業率大升至雙位數，甚至會深陷結構性衰退，辜負了這個本來對我們生活提供了出色保障、照顧周全、全球羨慕的家！

▲ 當百年難遇的新冠狀病毒襲擊全球，希望港人不要「浪費從災難學習」的機會，多認識、珍惜香港這難能可貴的家。（資料圖片）