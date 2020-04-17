避過疫情第二波 港需謀防下一波

近日本港新型肺炎確診個案增長放緩，但多份學術文獻均指出新型冠狀病毒肺炎疫情將會持續，甚至在沒有治療方法的情況下，可能延至2024年。香港將會迎來下一波疫情的機會甚篤。然而現時醫療系統床位數目卻可能供不應求，情況就如上月中香港確診個案曾出現倍數式增長，更突破1,000宗心理關口，短時間內急增的病人數目令部分確診者只能在家等候入院。

建居家治療支援 可分流輕症

根據衞生防護中心資料，3月29日時有51位新型肺炎確診者因床位爆滿而未獲送院；當中更有一位確診者於劏房內滯留三日才能住院，可見醫療系統已開始無法應付疫情所需。

本港雖然避過第二波爆發，但應趁此空檔要為下次爆發做好準備，阻止公營醫療系統因下次爆發崩潰。有見及此，分流輕症、並且建立居家治療的指引和支援，已是無可避免的一步。

將所有確診個案收治醫院本是圍堵（Contain）政策的一部分，但在醫療資源有限的當下，盲目將所有確診個案收治只會加快系統崩潰。

二綫隔離病房若滿 無以為繼

疫情初期，政府曾指公營醫療系統可以於72小時內將隔離病床數目增加至1,400；然而至3月底，醫管局表示在1,012張負壓病床當中，有六成半已被佔用，而當中絕大部分均是一間病房只放一張病房的「一綫隔離病房」。為了增加隔離病床數量，醫管局於日前開始容許一間病房放置兩至三張病床作為「二綫隔離病房」，以作收容輕症的新形肺炎患者，並作分流。

床位不足問題 非香港獨有

然而，由普通病房改建成的二綫隔離病房，合共只能提供約400張病床計，決非長治久安之策。

當二綫床位亦全數用完後，香港亦難免要仿效其他國家的做法，可能要輕症患者選擇居家治療，正如不少外地受感染的國家元首甚或名人也是居家隔離。可見床位不足的問題並非香港獨有。

自約十年前起，英國為減少醫療開支，而大力減少對醫院床位的依賴，間接造成今日重症床位不足，難以應付疫症的遺禍。故此英國的防疫策略，都離不開在減低醫療系統負擔的前提下，盡力遏止疫情。

相較於德國等有較多深切治療床位的國家，英國反而不會將所有確診者送院隔離，而只安排患者居家治療；同時英國國民保健署呼籲長者、孕婦、長期病患等高風險人士自行留家進行社交區隔，以減少感染和出現重症個案的風險。

居家照顧 世衞有詳細指引

然而，居家照顧並非所有患者都適用；亦不等於將確診患者留於家中自生自滅。根據世界衞生組織指引，居家照顧只適用於沒有其他長期病患史的輕型患者；而在容許患者歸家進行居家照顧前，醫護人員必須確保患者有家人照顧、住所環境適合居住，並與照顧者和公共衞生人員協商好監察患者病情的方法，決不能只讓患者自行回家。

患者開始居家照顧之前，衞生部門亦應協助患者家人在住處做好預防感染的措施，亦要為同住家人提供足夠的防疫用品，以減少同住時互相感染的風險。

目前，香港尚未有就新型肺炎患者的居家照顧方式制定指引；而日前有確診患者滯留住處，由於缺乏相關資訊和醫護人員的支援，其同居家人亦只能白白暴露於受感染的風險下。

應趁回氣早着先機 增防疫指引

香港地少人多，像世衞指引中指避免共用廁所、臥室等措施，並非人人家中都能做到；但在醫護人員的指導下，確保同住家人使用正確方法消毒住處、時常戴上口罩、使用正確方法清洗衣物等感染控制知識，在防控防疫上仍然聊勝於無。

隨着確診人數稍為緩和，衞生署更應趁醫療系統尚有剩力的當下，早着先機，為提供居家照顧作好準備。

▲ 隨着確診人數稍為緩和，衞生署更應趁醫療系統尚有剩力的當下，早着先機，為提供居家照顧作好準備。（資料圖片）