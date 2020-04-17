抗疫漫長戰 速訂復業停業標準

本港新增確診個案連續5天單位數，疫情似暫趨緩，限聚令是否解除是未知數，哈佛大學研究指疫情可能至少持續至2022年。若抗疫變成持久戰，正如本欄一再呼籲，港府更須盡快與業界磋商，制定復業停業標準，確保官商民有共識，減少爭拗，令經濟在疫情可能斷續反覆上落情况下，仍能安全又靈活地，維持一定活力。

參考世衞標準 訂指引減爭拗

昨天僅1宗新症，不但是逾1個月來新低，也是連續5天保持單位數，而且連續3天沒本地感染個案，讓人憧憬抗疫露曙光，企業更期待下周四限聚令有望解封，政府須早作決定，好讓企業為復業做好準備。

惟中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌卻認為，港府延長限聚令機會高，行政會議成員林正財醫生，更建議維持至5月底中學文憑試結束為止。他們如此謹慎，一來新確診回落是長假期因素，需要多觀察幾天，若連續28天沒感染個案，才算疫情受控；二來，美國哈佛大學研究指社交隔離措施應間歇性持續至2022年，連本港衞生防護中心傳染病處主任張竹君也形容疫情是場「漫長戰爭」，要等全球大部分人有抗體、疫苗或特效藥才有望受控。

若疫情持續多兩年，難道大家甘願看着經濟長期停擺、坐困愁城？港府須因應實際情況調控限聚令，否則企業要長時間停業，員工長期沒收入，就算政府代僱主為員工每月支薪最多9,000元半年，措施也難以無休止持續下去。

港府應盡速訂出復業停業標準，不妨參考世衞日前發出的解除隔離限制6標準：

1）疫情傳播已得到控制；2）衞生系統已經具備發現、檢測、隔離和治療每個病例並追蹤每個接觸者的能力；3）衞生設施和療養院等特殊環境中疫情爆發的風險已降至最低；4）工作場所、學校和其他民眾必須前往的地方已採取預防措施；5）輸入性病例風險可控；6）社區已通過充分教育、參與和授權來適應疫情「新常態」。

商界和衷共濟 復業停業有共識

例如是否可考慮，當新個案回落到5宗以下連續14天，企業可復業，但條件是需做足防疫措施，讓顧客保持一定合適距離，令企業有生意做，員工有工開。假如當新增確診連續7天回升到10宗以上，就要停業14天。

港府在制定準則前，須與商界商討其可行性，凝聚共識，讓企業和市民知所適從。企業當然有權選擇在解除限聚令後繼續停業，直至疫情完全受控；但如選擇盡快在上述疫情仍可能反覆條件下復業，切勿在復業後，因疫情再爆升而須再度關門休業，就謾罵政府政策反覆，令人無所適從，備受折騰云云。

有關準則要像暴雨警告訊號或颱風訊號般清楚易明，只要大家有共識和默契，就可應對疫情的反覆。日本每年8月底舉行防災周演習，當地震警報拉起，民眾不管是正在上班或上課，都會馬上有序地躲避，從而練就出防災應變能力。

一旦恢復實施限聚令時，企業須切實執行，而警方亦要加強巡查和檢控。昨天有酒吧東主因違限聚令被判囚7天，凸顯政府是說到做到，才能收阻嚇作用。

面對漫長疫戰，其實大家都在作戰狀態，只要有一套可行的復業停業標準，令到受影響行業在疫情可控下重開，當疫情嚴重再響起警號時就休業，保持靈活運作而非全面停擺，有助社會各個階層撑下去，就如在不穩的天氣狀況下，風雨驟臨時我們退避一下，陽光乍現時我們又再活動，動盪期間仍可養精蓄銳，再靜待真正風暴過後的黎明。

責任編輯：劉婉雯