麥當勞叔叔教麥樂操 推「漢堡研究所」電子書

近月唔少人都盡量減少外出，齊心抗疫，但長時間留喺屋企，既苦悶亦少郁動，難免唔太健康。黛安知道，麥當勞叔叔同一班好朋友就有好主意，實行教大家做「麥樂操」，大人同小朋友可以一齊睇片做運動！同場新登場仲有「漢堡研究所」電子書，入面有好多關於麥當勞嘅趣味冷知識，大家即使留喺屋企都唔怕悶，仲可以keep住身心健康啦！

公關姊妹話，麥當勞叔叔聯同漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟一齊設計嘅「麥樂操」，啱晒一家大細。短片長約2分鐘，配上輕鬆音樂，畀大家一起轉轉膊頭擰擰頭，鬆下筋骨。所有動作都好簡單易做，只要上呢個連結https://youtu.be/NfWAs_XAIRY，睇片跟住做就得。不過，做運動前，記得要先做熱身啊。

此外，麥當勞亦推出咗「漢堡研究所」電子書，內容既豐富又有趣，入面有好多關於麥當勞嘅趣味冷知識，大家即使留喺屋企都唔怕悶，例如麥當勞嘅新地點解唔叫雪糕？麥樂雞有幾多種形狀呢？黛安都係睇呢本電子書先知道答案！

麥當勞企業傳訊部高級總監林婉梅博士就話，香港麥當勞好關注小朋友在家抗疫期間嘅身心健康，所以喺遊戲、教育和運動3方面下工夫，同大家一齊抗疫。黛安認為「漢堡研究所」電子書真係好精采，大家都快啲去http://campaign.mcdonalds.com.hk/eBurgerLabBooklet/睇下，絕對可以長知識㗎！

本文轉載自《晴報》

▲ 麥當勞叔叔聯同漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟所設計嘅「麥樂操」既生鬼又易學，做運動都開心啲。

▲ 究竟麥樂雞有幾多種形狀？「漢堡研究所」電子書就畀咗答案黛安喇！