荷里活廣場「$1 Happy Thursday」 一蚊歎咖啡燕窩或湯包

黛安平時最鍾意搜羅「平靚正」優惠，知道鑽石山荷里活廣場將於4月下旬推出「$1起‧購物‧大激賞」活動，活動頭炮就係「$1 Happy Thursday」！由下星期四（23日）起，一連12個星期送出合共6,000份、分為12款$1禮遇，首星期打頭陣嘅係Pacific Coffee Tall Size飲品，之後仲有余仁生冰糖燕窩（2.5oz）、奇華餅家蛋卷禮盒同位元堂潤肺湯包等$1禮遇，非常吸引呀！

除咗$1禮遇外，商場仲有消費回贈獎賞，包括「100%消費回贈」及「買$300‧送$200」回贈獎賞㖭。由5月4日至11月30日，商場更推出「食飯‧睇戲‧連環賞」，客人出示消費滿$30嘅指定食肆即日單一機印發票，喺百老匯荷里活戲院購買2D或Real 3D正價戲票，1張即可當作$15使用㗎。

由今個月23日起，一連12個星期四，荷里活廣場就會喺中午12時正，在fb專頁發布「$1 Happy Thursday」帖子，參加者完成遊戲就可以獲得「$1激賞電子換領券」1張。另外，由5月1日至6月30日期間，顧客只需出示家庭照片，即可免費泊車長達3小時。咁多優惠，黛安都要快啲話畀好姊妹知。

本文轉載自《晴報》

▲ 鑽石山荷里活廣場今個月送出6,000份$1禮遇，讓顧客體驗不一樣的購物樂趣。

▲ 活動打頭陣的$1換購禮遇，包括Pacific Coffee Tall Size飲品、余仁生冰糖燕窩及位元堂潤肺湯包等。