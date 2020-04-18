入伙初期租盤多 議價空間較大 置業家居 2020/04/18 分享： 【二手分析】租金開始回落，有意租樓的人士現在租新樓或是舊樓好？兩者如何去比較？有甚麼地方可以留意？ 租新樓的最大好處就是剛入伙，單位未有人住過，不需要擔心上一手租客住殘了單位，內籠簇新。加上近年新建的樓 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？ 今日 租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？ 將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬 今日 將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬 荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房 今日 荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房 土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房 今日 土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房 長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5 今日 長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5 最新專欄文章 更多 租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？ 今日 租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？ 長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5 今日 長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5 土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房 今日 土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房 荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房 今日 荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房 將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬 今日 將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入