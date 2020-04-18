入伙初期租盤多 議價空間較大

【二手分析】租金開始回落，有意租樓的人士現在租新樓或是舊樓好？兩者如何去比較？有甚麼地方可以留意？

租新樓的最大好處就是剛入伙，單位未有人住過，不需要擔心上一手租客住殘了單位，內籠簇新。加上近年新建的樓

...