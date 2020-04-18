  • 23°C
香港時間 : 2020418日 (六) 03:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

入伙初期租盤多 議價空間較大

置業家居 2020/04/18

分享：

【二手分析】租金開始回落，有意租樓的人士現在租新樓或是舊樓好？兩者如何去比較？有甚麼地方可以留意？

租新樓的最大好處就是剛入伙，單位未有人住過，不需要擔心上一手租客住殘了單位，內籠簇新。加上近年新建的樓

...

欄名 : 封面故事

相關文章

租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？
今日
租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？
將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬
今日
將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬
荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房
今日
荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房
土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房
今日
土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房
長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5
今日
長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5

最新專欄文章 更多

租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？
今日
租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？
長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5
今日
長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5
土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房
今日
土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房
荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房
今日
荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房
將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬
今日
將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬

上一篇文章

租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？

下一篇文章

將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

安全復業速籌劃 港府要展示決心
安全復業速籌劃 港府要展示決心
國情知聞 - 眾籌救助變惡鬥 公益成生意
眾籌救助變惡鬥 公益成生意