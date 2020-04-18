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將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬

置業家居 2020/04/18

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將軍澳屬近年新盤供應重鎮，其中晉海及晉海II今年初起陸續入伙，項目受市場追捧，租務成積理想。3月至今錄得一共錄得183宗租務成交，呎租約$30.8，晉海現時入場月租$1.4萬就有交易，可租464平方呎

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欄名 : 封面故事

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