將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬

將軍澳屬近年新盤供應重鎮，其中晉海及晉海II今年初起陸續入伙，項目受市場追捧，租務成積理想。3月至今錄得一共錄得183宗租務成交，呎租約$30.8，晉海現時入場月租$1.4萬就有交易，可租464平方呎

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