將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬 置業家居 2020/04/18 分享： 將軍澳屬近年新盤供應重鎮，其中晉海及晉海II今年初起陸續入伙，項目受市場追捧，租務成積理想。3月至今錄得一共錄得183宗租務成交，呎租約$30.8，晉海現時入場月租$1.4萬就有交易，可租464平方呎 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？ 今日 租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？ 入伙初期租盤多 議價空間較大 今日 入伙初期租盤多 議價空間較大 荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房 今日 荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房 土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房 今日 土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房 長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5 今日 長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5 最新專欄文章 更多 租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？ 今日 租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？ 長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5 今日 長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5 土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房 今日 土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房 荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房 今日 荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入