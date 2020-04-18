土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房

土瓜灣舊樓林立，近年陸續有單幢盤相繼落成，例如津匯、迎豐、喜築等，今年就有Downtown 38入伙。卓天置業營業董事楊伯強表示，項目新近錄3宗預租個案，全為1房單位，月租$1.5萬以下有交易，實用呎

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