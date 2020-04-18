土瓜灣 舊樓2房租金 平過新樓1房 置業家居 2020/04/18 分享： 土瓜灣舊樓林立，近年陸續有單幢盤相繼落成，例如津匯、迎豐、喜築等，今年就有Downtown 38入伙。卓天置業營業董事楊伯強表示，項目新近錄3宗預租個案，全為1房單位，月租$1.5萬以下有交易，實用呎 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？ 今日 租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？ 入伙初期租盤多 議價空間較大 今日 入伙初期租盤多 議價空間較大 將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬 今日 將軍澳晉海II 鄰近康城站 2房月租僅$1.4萬 荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房 今日 荃灣 月租$1.05萬 可選開放式新樓或舊樓2房 長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5 今日 長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5 最新專欄文章 更多 租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？ 今日 租金回落 入伙盤VS舊樓應點揀？ 長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5 今日 長沙灣 租盤求過於供 悅雅呎租叫價高見$66.5 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入