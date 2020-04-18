綠置居揀樓前按揭須知

新一期「綠表置居計劃」（綠置居）位於柴灣蝶翠苑以及青衣青富苑，早前已透過網上直播完成攪珠，以決定申請者的選樓次序。屋苑單位實用面積為187至471平方呎，售價介乎約$82萬至$272萬，差不多以市價四九折出售。除了有地價折扣之外，買家亦可享有高成數按揭，以最平的單位為例，單位售價約$82萬，買家只需支付約$4.1萬首期就可輕鬆上車。抽中選樓固然是好事，但申請「綠置居」按揭時與申請私樓按揭會有所不同，買家需做好充足準備。

最高可承按95% 只可選用P按

申請私樓按揭時，銀行一般可提供P按（最優惠利率按揭）或H按（銀行同業拆息按揭）兩種供款計劃給買家選擇，但在政府的規定下，「綠置居」買家申請按揭時只可選用P按。另外，「綠置居」最高可承造9成半的按揭成數，供款年期最長為25年。

以最貴的單位為例，單位售價約$272萬，承造9成半按揭，年期為25年，現時按揭息率約P-2.5%，實際按息為2.5%，首期為$13.6萬（$2,720,000x95%），每月供款額為$11,592。此外，由於有房委會擔保，買家不需向按揭保險公司購買保險，亦可承造高成數按揭。而現時銀行現金回贈一般為1%，即$25,840（$2,720,000x95%x1%），回贈金額亦可用作裝修或日常開支等用途。

房委會作擔保 無需付保費及壓測

銀行在審批按揭時，因有房委會的擔保，則不需通過金管局的加息3厘壓力測試。此外，買家亦毋須通過指定的入息及資產審查。雖然「綠置居」定價吸引，入市門檻較低，在現時經濟環境受疫情影響底下，建議買家揀樓時先審慎地計算首期、裝修費、每月供款、利息、管理費、差餉、其他日常開支，以及自己的供款能力，從而選擇合適的單位。按揭計劃詳情可尋找專業人士的諮詢及協助。

若果買家將來想轉售單位，則要在首次買入單位起計10年後，才可以補地價方式於公開市場轉售。此外，不少業主都會將物業轉按或加按以套現資金或賺取現金回贈，但根據房屋條例，除了已繳付補地價，業主必須先向房屋署申請，並且在獲得批准下，才可轉變原有單位按揭安排。

▲ 新一期「綠置居」早前已透過網上直播完成攪珠，申請者承造按揭前要做好充足準備。（資料圖片）