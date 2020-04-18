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雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起

置業家居 2020/04/18

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隨着港珠澳大橋開通及深珠通道等基建出台，珠海漸成為粵港澳大灣區的交通樞紐；而坐落香洲區灣仔的雙瑞藏瓏灣現正加推100個住宅單位，平均每平方米均價￥3.5萬起，首期低至￥87萬起。

雙瑞藏瓏灣坐落珠海香洲

...

欄名 : 國內置業

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雙瑞藏瓏灣 中國 珠海

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