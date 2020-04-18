雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起 置業家居 2020/04/18 分享： 隨着港珠澳大橋開通及深珠通道等基建出台，珠海漸成為粵港澳大灣區的交通樞紐；而坐落香洲區灣仔的雙瑞藏瓏灣現正加推100個住宅單位，平均每平方米均價￥3.5萬起，首期低至￥87萬起。 雙瑞藏瓏灣坐落珠海香洲 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 時代天韻高質舒適住宅 2房￥105萬起入場 2020/04/10 時代天韻高質舒適住宅 2房￥105萬起入場 中國鐵建大廈 屬綜合發展項目 加推30套公寓 ￥274萬起入場 2020/04/04 中國鐵建大廈 屬綜合發展項目 加推30套公寓 ￥274萬起入場 九洲保利‧天和 加推3期分層住宅戶 連精裝售￥235萬起 2020/03/28 九洲保利‧天和 加推3期分層住宅戶 連精裝售￥235萬起 中海世紀薈 享地理優勢 推96伙住宅 ￥160餘萬入場 2020/03/21 中海世紀薈 享地理優勢 推96伙住宅 ￥160餘萬入場 中冶逸璟公館依山傍水 加推100伙 售￥600萬起 2020/03/07 中冶逸璟公館依山傍水 加推100伙 售￥600萬起 雙瑞藏瓏灣 中國 珠海 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入