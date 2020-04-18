推介1：杭州Origin Villa 美在原生態 置業家居 2020/04/18 分享： 由東京建築工程公司kooo architects操刀設計的民宿，佔地達1,400平方米（約15,000平方呎），位於杭州市桐廬縣大山村的深山之中。據知，它的前身原本是6棟荒廢建築，改建後才真正與大自然 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 德國iF Design Award 2020 綫上共賞得獎作 今日 德國iF Design Award 2020 綫上共賞得獎作 推介2：杭州F-Smini 改寫電飯煲歷史 今日 推介2：杭州F-Smini 改寫電飯煲歷史 推介3：美國Sinonimo Essentials 向意式咖啡致敬 今日 推介3：美國Sinonimo Essentials 向意式咖啡致敬 推介4：巴西DocolPlay 花灑柱分流出水 今日 推介4：巴西DocolPlay 花灑柱分流出水 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 今日 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 最新專欄文章 更多 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 今日 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 家居 裝修設計 建築設計 家電 德國 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入