推介2：杭州F-Smini 改寫電飯煲歷史

由杭州Joyoung Company Limited自家研發及生產的電飯煲，結合了煲飯、蒸魚（同時適用於海鮮及蔬菜等）、煲湯、煲粥、炆燉功能外，甚至可以為嬰兒餐具及奶樽等，進行120度高溫消毒（壓力高

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