推介3：美國Sinonimo Essentials 向意式咖啡致敬

提到意式特濃咖啡，那份香味足已令人迷戀。由美國同名公司Sinonimo自家研發及生產的意式咖啡沖泡工具，可將咖啡粉壓好後放在咖啡機或直接進行滴漏，用後的咖啡渣亦可保存在底座中，作為有機廚餘或集中後一併

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