推介3：美國Sinonimo Essentials 向意式咖啡致敬 置業家居 2020/04/18 分享： 提到意式特濃咖啡，那份香味足已令人迷戀。由美國同名公司Sinonimo自家研發及生產的意式咖啡沖泡工具，可將咖啡粉壓好後放在咖啡機或直接進行滴漏，用後的咖啡渣亦可保存在底座中，作為有機廚餘或集中後一併 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 德國iF Design Award 2020 綫上共賞得獎作 今日 德國iF Design Award 2020 綫上共賞得獎作 推介1：杭州Origin Villa 美在原生態 今日 推介1：杭州Origin Villa 美在原生態 推介2：杭州F-Smini 改寫電飯煲歷史 今日 推介2：杭州F-Smini 改寫電飯煲歷史 推介4：巴西DocolPlay 花灑柱分流出水 今日 推介4：巴西DocolPlay 花灑柱分流出水 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 今日 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 最新專欄文章 更多 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 今日 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 家居 裝修設計 建築設計 家電 德國 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入