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推介4：巴西DocolPlay 花灑柱分流出水

置業家居 2020/04/18

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由巴西Docol Metais Sanitarios Ltda生產、葡萄牙建築師Angelo Bucci設計的淋浴花灑柱，外觀上看似簡單，其實結構上頗為複雜。可於上下兩端分流出水的花灑柱，以古銅色或黑

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欄名 : 家居頭條

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