推介4：巴西DocolPlay 花灑柱分流出水 置業家居 2020/04/18 分享： 由巴西Docol Metais Sanitarios Ltda生產、葡萄牙建築師Angelo Bucci設計的淋浴花灑柱，外觀上看似簡單，其實結構上頗為複雜。可於上下兩端分流出水的花灑柱，以古銅色或黑 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 德國iF Design Award 2020 綫上共賞得獎作 今日 德國iF Design Award 2020 綫上共賞得獎作 推介1：杭州Origin Villa 美在原生態 今日 推介1：杭州Origin Villa 美在原生態 推介2：杭州F-Smini 改寫電飯煲歷史 今日 推介2：杭州F-Smini 改寫電飯煲歷史 推介3：美國Sinonimo Essentials 向意式咖啡致敬 今日 推介3：美國Sinonimo Essentials 向意式咖啡致敬 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 今日 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 最新專欄文章 更多 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 今日 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 家居 裝修設計 建築設計 家電 德國 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入