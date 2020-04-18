推介6：韓國Bespoke 8款雪櫃9種顏色 置業家居 2020/04/18 分享： 由韓國Samsung Electronics自家研發及生產的雪櫃系列，共有8個尺寸（規格）選擇，涵蓋5款單門雪櫃、1款雙門雪櫃及2款4門雪櫃。它能成為iF Design Award年度金獎設計之一，同 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 德國iF Design Award 2020 綫上共賞得獎作 今日 德國iF Design Award 2020 綫上共賞得獎作 推介1：杭州Origin Villa 美在原生態 今日 推介1：杭州Origin Villa 美在原生態 推介2：杭州F-Smini 改寫電飯煲歷史 今日 推介2：杭州F-Smini 改寫電飯煲歷史 推介3：美國Sinonimo Essentials 向意式咖啡致敬 今日 推介3：美國Sinonimo Essentials 向意式咖啡致敬 推介4：巴西DocolPlay 花灑柱分流出水 今日 推介4：巴西DocolPlay 花灑柱分流出水 家居 裝修設計 建築設計 家電 德國 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入