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德國iF Design Award 2020 綫上共賞得獎作

置業家居 2020/04/18

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新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，包括德國。原定於3月舉行的iF Design Award 2020頒獎禮，最初計劃順延至今年5月4日舉行。及後，疫情惡化令iF設計之夜最終取消，可謂史無前例。然而

...

欄名 : 家居頭條

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