德國iF Design Award 2020 綫上共賞得獎作 置業家居 2020/04/18 分享： 新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，包括德國。原定於3月舉行的iF Design Award 2020頒獎禮，最初計劃順延至今年5月4日舉行。及後，疫情惡化令iF設計之夜最終取消，可謂史無前例。然而 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 推介1：杭州Origin Villa 美在原生態 今日 推介1：杭州Origin Villa 美在原生態 推介2：杭州F-Smini 改寫電飯煲歷史 今日 推介2：杭州F-Smini 改寫電飯煲歷史 推介3：美國Sinonimo Essentials 向意式咖啡致敬 今日 推介3：美國Sinonimo Essentials 向意式咖啡致敬 推介4：巴西DocolPlay 花灑柱分流出水 今日 推介4：巴西DocolPlay 花灑柱分流出水 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 今日 推介5：法國Thorsman 全能燈具系列 家居 裝修設計 建築設計 家電 德國 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入