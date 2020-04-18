理順改劃分歧 加快造地紓樓荒

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地球日50年 我們對得起子孫嗎？
香港住屋成本長年高企，買貴樓、捱貴租，令不少港人苦不堪言。雖然政府有提供廉租公屋，然而僧多粥少，申請者往往要輪候多年。加快造地建屋，成為政府解決問題的重要策略。
土地改劃 港住宅地一大來源
土地改劃用途是本港住宅用地其中一個主要來源。政府於最新一份《財政預算案》宣布，旨在讓新界私人農地改劃作房屋發展的「土地共享先導計劃」（共享計劃），將於今年上半年開始接受申請；亦將就改劃首批棕地群作公營房屋，盡快展開技術研究，估計能提供超過2萬個公屋單位。
由生地變熟地 落成需時十多年
不過，改劃土地發展房屋的過程相當漫長，由「生地」變成「熟地」，再到屋宇及基建落成，一般需要11至14年。連政府號稱加快發展過程的共享計劃，最快也要2028年才有單位落成。到底現時「生地」變「熟地」的程序，還有沒有改善空間？
進入討論前，應先了解現行改劃土地的程序。以私人擁有的新界農地轉為住宅用地為例，程序主要可分為兩部分，分別是法定規劃——申請更改土地用途，以及土地行政——申請修訂地契條款或原址換地以取得發展權。我們將一連兩篇文章，針對加快「改劃土地程序」提出建議，本文先從「法定規劃」說起。
舉例，一幅原為農業用途的土地，要改為住宅用途，申請者須向城市規劃委員會（城規會）申請修訂法定圖則，以更改土地用途；或申請規劃許可，將土地用途轉至法定圖則列明的第二欄用途（即是須向城規會預先申請規劃許可的用途）。
收到申請後，城規會便會公開申請資料，收集公眾意見，然後由轄下的相關規劃小組委員會，開會審核規劃許可及修訂法定圖則的申請。申請初步獲批後，下一步則要修訂法定圖則，城規會需向公眾展示草圖、接收公眾意見及進行聆訊。之後，城規會所作的修訂將會成為草圖的一部分。完成以上程序後，須在圖則展示期屆滿後九個月內，將相關草圖及其他資料呈交行政長官會同行政會議核准。
地區欠橋樑 民間爭議拖長程序
上述機制運作多年，惟近年市民愈發關注規劃發展工作，一些具爭議性的項目，例如新界東北發展、酒店改劃住宅等等，均接到成千上萬的申述和意見書，令城規會的工作愈加繁重。2009至2018年的十年間，城規會經審理的申述和意見書數目，由4,352份大增至3.9萬份。
這種情況直接拖長改劃土地的進度。根據政府數字，在2014/15至2018/19年度，政府賣地計劃中所涉及的住宅用地改劃申請，大部分需時7至17個月才完成，當中超出前文提及理應九個月內完成規定的申請程序，大部分均涉及較大量的申述或意見。一些用地的圖則修訂程序，更因司法覆核程序而需要暫緩。2018年時仍在進行的司法覆核個案便有12宗。
土地持份者眾 易造成衝突
一幅土地改變規劃，可以涉及業權人、政府部門、在該幅土地上的農戶或居民，還有環保人士等眾多持份者，各方理念和利益並不一致，容易造成衝突。
現時，規劃署會定期和各政府部門舉行地區規劃會議，討論地區規劃和發展相關事宜；私營業界申請人有機會參與，並由地區規劃會議主席作為「調解人」，從中調解衝突或歧見。惟會議每月才開會一次，申請人亦僅於特定情況下才獲准參加會議，反映出現時缺乏部門或機構充當橋樑，以理順申請人及受影響人士的意見。
倡增協策規劃組 促地區共識
求共識雖然困難，但若能提供平台，及早處理各持份者之間的分歧，相信可減少規劃程序的延長。城規會可考慮增設「協策規劃小組」，讓具地區經驗的公眾人士自薦擔任「地區協調者」，從而加強地區聯繫及協助調解衝突。
政府部門亦應與小組緊密合作，增加改劃申請人、政府部門與受影響人士溝通的機會，以吸納不同意見及平衡各方利益，令規劃更符合地區需要，減低阻力。此外，小組舉行的相關會議應備存文件紀錄，並盡量公開予公眾查閱，以保持透明度。
為使自薦制有效地將民間聲音帶入政府，當局可成立遴選委員會，就申請資格、評審準則等建立機制，以助挑選合適人選，其後亦要監督及評估自薦制度的運作情況。與城規會成員不同，挑選小組成員的準則，應更着重溝通能力和地區經驗。
覓地建屋在社會上已經討論多時，惟在現有機制下，規劃及造地需時頗長，令社會即使覓得「生地」，也難解市民燃眉之急。政府不妨從城規會下工夫，完善地區溝通機制，理順各持份者對土地發展項目的分歧，同時加快造地進程，讓有需要的市民及早安居。
欄名 : 房策透視
機構 : 智經研究中心