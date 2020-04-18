地球日50年 我們對得起子孫嗎？

今年的4月22日是地球日50周年。從半個世紀前訂定地球日至今，地球先生究竟在康復中、抑或已經病入膏肓？看下去前，邀請你做個小測驗，為地球先生的生態健康評分。

一、50年過去了，請你為現在地球總體的生態健康評分；

二、50年過去了，請你為現在香港總體的生態健康評分。

（0-10分，0分最低、10分最高）

類似問題，最近問了三組人。第一組包括環境局局長、能源企業CEO、環保團體、學者和傳媒等；第二組是環保記者；第三組是普羅大眾。三組人的答案都有一個共通點，就是兩條題目各自的平均得分，都不合格。

污染法規增 地球先生大病未癒

「從前有位地球先生，佢好健康好快樂。不過好多人一啲都唔錫佢，整到佢污糟邋遢，仲迫佢食好多垃圾添！地球先生病咗喇，佢會唔會好番呢？」以上獨白出自1992年本地的環保宣傳廣告，叫《地球先生的故事》。廣告由小朋友讀出來，加上地球先生含着探熱針的可憐模樣，很多人應該印象深刻。

打從上世紀1970年第一屆的地球日至今，各國相繼就廢物、空氣污染、水污染等訂定環保條例，理應有望改善生態系統，但1992年「地球先生病咗了」到這次的調查結果，都在在顯示地球先生「大病未癒」。

沒錯，我們是多了對應污染的法規，能管看得見的有形污染，但看不見的生態傷害，殺傷力可以更大。消費文化對天然資源的需索，劣質資本主義帶來的貪婪，創造出「買起個地球」式的揮霍和即棄生活方式，一面把大自然砸個稀巴爛，讓百萬物種瀕臨滅絕；另一面還排出污氣毒物，把天空搞出個洞、在海洋堆滿快比魚還多的塑膠垃圾，害地球先生長年高燒……。50年前毋須擔心的全球氣候變化、生物多樣性問題，現在威脅人類的生死存亡。

年年響警鐘 人類置若罔聞

說實在，地球不用我們保護，因為人類死了，地球也不會滅亡。我們不善待生態系統，反而會惹怒地球先生，透過極端天氣、極地永凍土溶化釋出的病毒細菌，殺人類一個措手不及。

調查過程中，有兩位受訪者的回應令人印象深刻。其中一位朋友說沒把評分定在5分以下，不然便代表地球「開始不適合人類居住」。

說實在，現在的生態系統，可能真的已不適合人類健康存活。每年的地球日都敲響一次提醒，而這鐘聲響得夠、也響得亮，只是人們彷彿都沒聽進去、甚或聽了但無動於衷。

美退巴黎協定 錯選了特朗普

有學者回應調查時，寫下過去50年人類最錯的事是vote for Trump。這個說法看似誇張，也不無道理。地球日源自美國，在千禧年的地球日，時任美國總統的克林頓在《時代》雜誌撰文強調：「美國必須領頭對抗歷史上最重大的環境挑戰。為了我們的孩子，為了我們的星球。」

諷刺的是，現任總統特朗普率先退出《巴黎協定》，重新開發石油，開環保的倒車，為高燒的地球多蓋幾張棉被，成為全球環保公敵。

地球日50周年了，我們對得起地球先生嗎？或者這問句的含義是：我們對得住子孫後代嗎？

▲ 我們雖然多了法規，能管有形污染，但看不見的生態傷害與空氣污染，殺傷力可以更大。（資料圖片）