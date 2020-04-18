疫情改變生活 數字化新時代

關於疫情本身的討論，已經太多，就請大家都老老實實地做好個人衞生和社交隔離，把問題交給時間來解決。

網絡會議系統 zoom股價翻倍

也許，新冠病毒永遠不會消失，只是我們要學會並適應與病毒共生共存罷了。據說，近兩個月，整體社會死亡率在下降，說明人們的生活方式更加健康了，換個思路，疫情也未嘗不是一個好事，給人類一次糾正存在模式的機會。

這兩個月讓我感受最深的，其實是工作生活學習模式被疫情逼迫下，迅速的科技化進步。舉例來說，網絡會議系統zoom，你應該用過了吧？即使沒有用過，也一定知道，如果你不知道，那就真的要自我檢討一下了。

在道瓊斯指數四次熔斷，股票市場一片哀號下，去年上市的zoom逆風飛揚，股價增長了100%，PE超過1000多倍，成為婦孺皆知的名牌科技產品，這個婦孺皆知並不是比喻，香港大多數學校大概都在用zoom給學生上網課吧。

1對1綫上教學 更緊湊增興趣

說到教育，在這次疫情中，傳統的教育模式受到極大挑戰。我女兒曾經讀過1年的某國際幼稚園宣布光榮結業，因為太多學生退學，資金壓力大，實在撑不下去了。另外，某家在金鐘，號稱香港最出名的正宗英文培訓機構，店大壓客，這學期一堂都沒上過的課程，不予退款，提供質量很差的「集體網課」應付了事。

情急無奈之下，我太太嘗試為女兒安排了綫上1對1英語私教，結果一發不可收拾，效果非常好。透過精心製作的互動課程，老師和學生可以書寫交流，1對1節奏緊湊，外教是正宗歐美人士，口音純正，再加上免去交通時間成本，金鐘？拜拜了！

緊接着，又為女兒嘗試了1對1網絡畫畫私教課程，透過專門設計的iPad配件，屏幕兩邊師生一起畫畫，同步看到對方的進度，即時密切地交流，一個小時能畫出一幅不錯的作品，老師還會給予每幅作品評價，為學習進度做規劃，效果很好。女兒很喜歡，下課後還會興致勃勃地把當天的畫作再畫一次。

相比綫下，老師一對多顧不過來，還會代筆替學生勾勒綫條胡弄家長，讓家長以為自己的孩子「好棒棒」。

我也問過一些大學生，有些人覺得多個月來的學習沒有問題，不是教授網課教的好，而是自己懂得規劃學習，可以更自由地去學自己想學的東西，進步更大。

看來，不僅是幼稚園老師，恐怕未來一部分教授們也要失業了。未來的大學教育模式，大概就是在香港可以選擇全世界的大學上課的意思吧。

港青增高科技附加值 助港脫困

禍兮，福之所倚。也許，疫情所啟發出來的思想認知空間，比困住我們的物理空間要大得多。香港社會大眾若能夠在此次疫情中感受到科技社會的進步和發展，對香港來說也是件好事情。

數字化生存將是必然，科技趨勢大師們曾預言，一個國家或地區，及其人們的收入水平，將會同科技運用和人機共融的能力掛鈎，這個時代正在向我們走過來。

讓香港年輕人具備科技高附加值的能力，將是香港社會未來擺脫困境的重要基礎。乘着疫情，大家一起學習吧！