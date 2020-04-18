安全復業速籌劃 港府要展示決心

本港新冠肺炎疫情初步趨穩，加上美容院、戲院等的14天營業禁令下周四屆滿在即，朝不保夕的商戶、打工仔復工呼聲日響。據悉，港府對是否復業仍審慎，但審慎之餘須有作為，應參考各地適切的經驗，盡快公布客觀復工丶甚或預備疫情一旦復熾時要休業的準則，讓業界有指引可依循及做好心理準備，就算在疫情仍可能反覆情況下，還可一定程度復業營生。

復業人言人殊 政府權衡定政策

立法會昨審議第二輪1,375億元抗疫基金，尚待補漏拾遺，但起碼已略解社會燃眉之急。隨着昨天本港新增確診連續第6天錄單位數，兼第4天沒本地感染個案，公眾期望勢會轉向各式營業禁令和限制何時解除。

港府顧及剛過去復活節公眾外遊、文憑試開考在即，對解禁態度審慎可以理解亦合理，只是當疫情更嚴峻的歐美國家紛紛提出復工準則和時間表，而坊間卻意見分歧，有學者及醫學專家一直建議延長禁令，但商界、業界卻希望恢復經濟活動，政府更要把握時間分析和權衡意見，公布清晰指引，一錘定音。

本報日前報道，金管局前總裁陳德霖以德國3大復工準則為例解釋，強調官方一定要及早部署，市民才能看到曙光，把疫情頂下去。若參照在歐洲應對疫情最好的德國，已訂出分階段解禁的三點要求，香港已做到第一：新增案例維持低位，第二：公眾戴口罩和維持社交距離。

最後的醫療系統要有餘力應付日常病症，香港暫時可堪斟酌。德國多得長遠政策規劃，病床充裕，人均深切治療病床數目是近鄰地方及香港的3、4倍計，惟香港剛錄得迄今最多的48名患者出院，且入院人數減少，危殆者已跌至9人，第一綫隔離病床使用量亦回落至約五成，公院醫護人員重擔應能稍減。

參考中外經驗 速公布清晰指引

有醫療專家主張連續28天零感染，疫情才算「受控」，這對已然手停口停的打工仔來說，卻有可能陳義過高。內地抗疫旗手丶也是目前醫療及抗疫世界級最佳的專家之一的鍾南山認為，少數、個別病例不應妨礙復工，追求零感染並不現實，極度傷害經濟和民生，關鍵是盡快做妥隔離感染者、做好善後，斷絕傳播鏈，就不會繼續傳播。當地疫情迄今沒因復工反彈，昨天公布的26宗新確診，更是兩周新低。

內地陸續復工約兩個月，不同省市各師各法，港府亦可參考。例如上海上月推出戲院復業標準，倡全國採納，如要求取票機、廁所等每日消毒至少5次，各場次要相隔至少20分鐘；青海省官網仔細列出了9頁的復工「便民問答」，員工分隔、交通物流、稅務支援等，一覽無遺。

本地疫情日漸穩定，晨光乍現，但大眾仍不應鬆懈，繼續努力防疫，力保對莘莘學子至關重要的文憑試可順利舉行，並為復課鋪路。與此同時，有內地、歐美復工經驗在前，港府必須不再以疫情是長久戰為由，三番四次延遲訂立解除停業和限聚令的準則，而是需要做好準備，盡快公布科學客觀的復業指引，向市民展示真正急市民所急，有所作為的決心。

責任編輯：黃鑠安