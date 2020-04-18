美國如何分3階段復工？

美國總統特朗普公布，三階段重啟美國經濟活動指引。第1階段：餐廳、戲院、體育館、教堂可在嚴格執行社交隔離措施下重開。學校、酒吧維持關閉。第2階段：學校重開，非必要旅行可以恢復。公園、購物中心可在人群不聚

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