美國如何分3階段復工？ 國際版 2020/04/18 分享： 美國總統特朗普公布，三階段重啟美國經濟活動指引。第1階段：餐廳、戲院、體育館、教堂可在嚴格執行社交隔離措施下重開。學校、酒吧維持關閉。第2階段：學校重開，非必要旅行可以恢復。公園、購物中心可在人群不聚 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 特公布復工三部曲 准各州自定時間表 今日 特公布復工三部曲 准各州自定時間表 東京確診逼3千 派布口罩遭質疑 今日 東京確診逼3千 派布口罩遭質疑 美停撥款 G7其他成員續撑世衞 今日 美停撥款 G7其他成員續撑世衞 最新專欄文章 更多 美醫療補貼 各州相差138倍？ 2020/04/17 美醫療補貼 各州相差138倍？ 美資助世衞43億最多 佔15% 2020/04/16 美資助世衞43億最多 佔15% 特朗普有權干預州長嗎？ 2020/04/15 特朗普有權干預州長嗎？ 遊南極半數人中招 郵輪為何高危 2020/04/10 遊南極半數人中招 郵輪為何高危 紐約警員為何亦高危？ 2020/04/09 紐約警員為何亦高危？ 新冠肺炎 經濟 美國 肺炎 特朗普 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入