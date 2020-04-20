《黑鏡》系列有一集講到可安插控制器在小女孩頸上，除跟蹤可知她去了哪裏之外，當她看到有甚麼不應該看或令她恐懼的東西的話，系統會自行為她看到的影像打格仔，本意為保護兒童，但引來的實則問題大家都懂。

最近中國網友熱議的即為：為甚麼綜藝歌唱演出節目中，歌手唱的歌明明是熟悉的那些歌，但為何屏幕打出的歌詞就變了？又或者，歌手唱的版本，連歌詞都改了？

譬如張韶涵、李汶翰翻唱了陳珊妮的《尼可拉斯》，副歌當中八句歌詞被改了六句。主要是改了些所謂負面字眼，如「惡劣」、「墮落」等。其他歌曲的歌詞改動如「牢房」變「老房」。「為我撩人」被改成「為我醉人」。較恐怖的則是：「給我一瓶酒／再給我一支煙」，字幕上改成了「給我一瓶酒／再給我一隻眼」。更有名氣如蔡依林唱自己的歌《我呸》，在字幕中「無邪浪蕩睡衣姐妹」刪掉了「浪蕩」，「女神豐乳肥臀九頭身材」則被改成了「女神豐滿九頭身材」，「我呸」被字幕打成了「我Play」。

在熱門曲歌詞被改榜榜首，當然還有上年熱爆歌《野狼Disco》，原歌詞有狄更斯式的「這是最好的時代／這是最壞的時代／前面哪裏來的富二代／我拿腳往裏踹。」現在全網寶石Gem原唱版的音頻中，則變成「這是最好的時代／這是最愛的時代／前面哪裏來的大井蓋／我拿腳往裏邁。」

很難說有紅頭文件指着說不能用哪些字詞，但製作生態卻變成這樣了，製作組怕惹麻煩，一應把覺得敏感的詞都刪或改。影視製作的寒冬，不在於現在的產量停工，而是這種思想和表達的枷鎖。不是說這裏也是AI先進社會嗎？以後也不用編導人手改了，AI大抵會自動把歌者唱出的字改掉又模擬是原唱聲音，同時屏幕上直出電腦自己改好的歌詞。