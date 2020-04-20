10分鐘做出親子Pizza

「好一段日子沒吃過Pizza了，不如在家焗Pizza好嗎？上次我買急凍水餃時，發現原來有急凍薄餅底……」難得這次老公主動提議，愛吃Pizza的卓諺又顯得十分雀躍，我當然也舉手叫好。

我問：「想要甚麼餡料？」老公想了想：「菠蘿火腿？」我揶揄他：「但你平時在外最愛吃辣肉腸、千島海鮮……」老公哈哈大笑：「我當然想！但自製的話，我想『夏威夷』應是最簡單的。」我說：「是啊！簡單在薄餅底塗上番茄醬，再鋪上火腿片、罐裝切片蘑菇及菠蘿，然後撒上芝士碎，就可直接放入焗爐烤焗。」

老公好奇問道：「原來有罐裝切片蘑菇嗎？那十分方便！」我取笑他要多逛超級市場，「除了薄餅底及罐裝蘑菇，或許你會發現更多意想不到的方便食材！平日即使未能預備新鮮蔬菜，罐裝蔬菜如粟米粒、蘑菇、青豆、番茄等，也可作為增加纖維的好選擇；雖然部分維他命C因高溫處理而破壞，鉀質亦容易於水中流失，但我們可進食新鮮水果補充維他命C及鉀質。」要留意是，罐裝蔬菜多以鹽水浸泡，建議進食前以開水沖洗，以減少鹽份的攝取。

至於罐裝水果多會加入糖水，建議選購「無添加糖」、Unsweetened或In its own juice的罐裝菠蘿，代表它是以果汁浸，而非糖水浸。「不過我不想卓諺多吃火腿，世衛已將火腿、香腸、煙肉列為一級致癌物……」我提出：「餡料選擇可以有很多，三文魚、雞肉、鴨胸、千島海鮮……」老公一聽見「千島海鮮」，雙眼像發光似的說：「好啊！」

「其製法與夏威夷薄餅一樣簡單容易，可選急凍帶子、蝦仁、魷魚，海鮮的營養價值絕對比火腿及煙肉高；另外預備千島沙律醬及芝士就可以了；想做低脂Pizza，可改用片裝低脂芝士，以代替傳統車打芝士或Mozzarella Cheese。」

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