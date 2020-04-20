疫情加劇鼠患 滅鼠從身邊做起

新冠肺炎肆虐，各地加強社交隔離，但此趨勢或帶動鼠患滋生，恐增衞生風險。

港府已有計劃引入科技對抗，市民更應注意保持衞生生活習慣。

各地餐廳關門 老鼠上街覓食

外國社交媒體上廣傳一段來自美國新奧爾良的短片，有見大量老鼠湧至空無一人的街頭覓食。據都市嚙齒動物學家Bobby Corrigan解釋，全球各地社交隔離導致餐廳紛關門停業，令長居餐廳附近的鼠群頓時失去食物來源，惟有到其他地方搵食。

Corrigan表示，鼠群在食物不足的情況下往往會進入緊急狀態，出現極端行為包括殺嬰及同類相食，惟狀態恢復正常後可能會到民眾家中覓食，而鼠患問題不宜忽視，因鼠群可傳染多達55種疾病。

鼠患問題並非新鮮事，美國已嘗試用多種新方法減少老鼠數量。紐約市已有用乾冰滅鼠，即將乾冰放進老鼠洞穴內，待其溶化後變成二氧化碳，令老鼠窒息。首府華盛頓去年更斥資多達30萬美元為老鼠絕育，嘗試為老鼠持續餵以液態避孕藥，減慢或阻止牠們繁殖。

當地更嘗試用新科技滅鼠，例如華盛頓早在2017年已資助商家採用新型有蓋的太陽能智能垃圾桶，可自動將垃圾壓縮處理，亦配備系統通知當地政府部門清理。

引入高科技 更須保社區清潔

芝加哥更將這項技術與大數據科技結合，透過預測老鼠出沒的黑點，提早在7天前清除該處垃圾，據《財富》雜誌報道，這類做法比以往出了問題才解決的效率高2成。

本港鼠患近年也日益嚴重，食環署向立法會提交的數據顯示，去年首十個月內捕獲19,106隻老鼠，比前年同期間大增44%。近日亦有傳媒報道指元朗有垃圾站每晚都有見逾300隻老鼠出沒，環保協進會總幹事邱榮光更指市民近日叫外賣較多，垃圾卻棄置及清理不當，引致老鼠更常出沒，亦擔憂港府因疫情而顧此失彼，忽視鼠患問題。

美國行之有效的科技，將來或有望更廣見於本港。食環署前年已斥資70萬元測試24個太陽能垃圾壓縮箱，但去年因市民負面反饋而需重新研發。食衞局局長陳肇始今年亦曾表示，食環署正研究以熱能探測攝錄機配合人工智能分析技術，監察老鼠活動範圍與活躍程度，以評估滅鼠工作成效、及更有效率地放置殺鼠劑及捕鼠器。

鼠群為患終究是為覓食，市民若要避免住所成為老鼠覓食場地，最基本是要注意保持社區清潔，包括清理雜物、以漂白水清洗地面、用老鼠膠貼、並蓋好垃圾桶。

疫情固然讓人憂心，鼠患更可令情況雪上加霜，港府需加快推出滅鼠技術的腳步，滅鼠更應從個人做起。

▲ 市民若要避免住所成為老鼠覓食場地，最基本是要注意保持社區清潔。（資料圖片）