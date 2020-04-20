中國速效抗疫 二度衝擊西方價值

新冠疫情全球大流行，對世界將帶來深遠改變。其中之一是「中國模式」第2次挑戰西方基本價值觀，引起中國政治體制與西方民主孰優孰劣的辯論，勢惹來中國與西方尤其美國的激烈碰撞。

新冠肺炎疫情1月底在中國爆發，到3月初受控，但歐美此時卻出現大爆發，災情較諸中國更加嚴峻，重災區美國確診及死亡人數，已在中國8倍以上；在中國前車可鑑下，美歐還大爆發，美歐政府應對失誤就難辭其咎。

無意間挑戰西方 中國做好人都錯

但沒有政權會坦然承認自己的失誤，美歐政府要找替罪羔羊，中國自是首選肥羊：美國總統特朗普指摘中國隱瞞疫情、禍害全球是最順理成章的指控；將新冠病毒稱為「武漢病毒、中國病毒」，無非要令國民無忘所謂的「病毒元兇」；為了不讓中國逃離指摘，美國政客發動官司，要求中國巨額賠償，將中國牢牢綁在「被告席」上；對中國積極援助疫情深重的國家，他們更不容中國攞分，指摘中國「慷慨外交，包藏禍心」，總之即使中國做好人都成罪，都要受批評。

這除因美歐政府惱羞成怒、鷹派政客要借疫情重擊中國外，相信還有一個深層次原因，就是中國彷彿在全球目光聚焦之下，短時間內控制疫情，而西方卻陸續失守：這意味着中國的管治能力或許比西方優勝，而中共的「集權政治體制」，在這次疫情下，可能無意間挑戰了西方的民主價值。但這西方提出的民主「普世價值」，猶如西方人的信仰，是西方賴以自豪的基石，尤其是對那些「原教旨主義者」而言，絕不容任何損害或挑戰，故一些西方人一直打從心底深處抗拒中國。

為何說中國今次是第2次挑戰西方價值，因2008年金融海嘯後已有第1次，當時是「中國國家資本主義」對「西方自由市場資本主義模式」的挑戰。金融海嘯一方面凸顯了西方自由市場缺乏監管、政府縱容投資銀行及金融大鱷的貪婪與掠奪，因而備受批評；另方面西方救市遲緩，中國政府則快速應變、推出巨額資金救市，令部分西方媒體讚譽中國的「國家資本主義模式」。

首次衝擊：金融海嘯快速應變

加上高盛資深顧問雷默（Joshua Cooper Ramo）曾提出「北京共識」，認為由中國政府主導及集中資源發展經濟的模式，具有普世價值，中國2010年GDP超越日本成為全球第2、直追美國，也助長中國國家資本主義模式的氣勢，衝擊西方自由市場理論。

可是西方學者卻一直批評國家資本主義模式，認為是貪污溫床，造就特殊利益集團坐大，而國家扶持的企業，長遠競爭力也遜於經歷自由市場洗禮的私企。如美國雖經歷金融海嘯衝擊，近幾年利用市場的「無形之手」、汰弱留強，資金、人才由昔日金融業流向資訊科技業，令矽谷取代紐約，成功推動美國經濟再興；美國成功捍衞自由市場招牌，中國卻因改革瓶頸而經濟陷困，都令國家資本主義無力再衝擊自由市場理論。

國家資本主義 集中力量辦大事

不過，中國亦已證明了「國家資本主義」有其價值，尤其能快速而有力面對危機，若客觀檢視發展中國家的成功經驗，日本、新加坡、南韓和台灣等的經濟成功，都如中國般，有着濃重的政府主導及大力扶助。即「集中力量辦大事」可能更適合資源貧乏，致力搵「第一桶金」的國家。至於貪污、扶持大企業是「必要之惡」，要留待經濟進入小康後才處理。因此，國家資本主義在危機處理、國家起飛初階有其優點，發展中國家至少多了一個選擇，西方式自由市場再非唯一出路。

而西方價值兩大基本點，就是「右手自由市場，左手民主體制」，中國國家資本主義在金融海嘯後的表現，令自由市場不再是唯一選擇，在今次疫情則衝擊了西方民主體制。

專制高壓手段 遏病毒勝西方

西方學者一向將全球政治體制劃分為民主與專制，專制只會帶來國家失敗，民主體制才是國家繁榮富強、人民自由安樂的保證。但在今次疫情下，中國專制政府，似乎比西方民主政府更有效打擊病毒，令民主政府備受質疑。

中國政府遏制病毒手段，特點在舉國體制，成功主要靠兩招：一是中央一聲令下，政治責任層層下壓，全國嚴厲執行封城、封社區，阻截人與人接觸，而這些在西方輿論眼中每每是剝奪人權的措施。

二是對患病「早發現、早報告、早隔離、早治療」，背後亦是「專制」政府動員全國之力，全面排查民眾、監督民眾健康，並動員全國生產檢測劑，才做到「早發現、早報告」；而幾天之內興建出火神山、雷神山、方艙等醫院，才有能力做到「早隔離」；至於重災區湖北根本沒有足夠醫療人員，中央便向全國各省份派政治任務，每省組織醫療隊援助湖北其中一個地市，才能做到「早治療」，遏止病毒向各省蔓延，其他省市亦以高壓手段，阻止病毒擴散。

民主國家佛系抗疫 備受質疑

相對而言，民主國家對病毒表現「佛系」，漠視病毒可能高傳染性、疫情爆發時又反應遲鈍、行政僵化，甚至有以「經濟效益凌駕國民生命」的考慮，最突出的是英國政府的群體免疫論，用可能死幾十萬人以換取「生活如常」。至於美國總統特朗普念茲在茲的是經濟和股市，2月時為免新冠病毒妨礙經濟，大力淡化病毒威脅，其後美國大爆發，即不斷找中國、世衞、美國媒體、地方州長作為代罪羔羊。

可以說，中國與西方在疫情中比拼了政府治理能力，在危機當前，專制體制由上而下地「硬壓」，較易「統一政府與民眾意志、集中資源面對疫戰」，解決危機；民主體制領導人則要考慮民眾的接受程度、媒體的反彈、反對黨的抨擊、民眾因自由受限而提出的法律挑戰、還有不同部門和地區的山頭主義抵制等。有些民主政府縱有「先見之明」而提早行動，亦未必會為公眾體諒和支持。

禍兮福所倚 沒有絕對好的制度

因此，沒有一個制度是萬能的，最好的制度就是適時的制度，因時、因地、因文化而不同。西方文化可能受一神論的宗教影響追求的是絕對真理，並相信西方制度標準就是普世價值，如美國學者福山（Francis Fukuyama）的「歷史終結論」，認為蘇聯共產主義崩潰，是自由民主體制的終極勝利、人類社會演化的終點，將民主制度絕對化、真理化；這與中國人「禍福相生」的想法截然不同，無論是《易經》或《道德經》，都強調「禍兮福所倚、福兮禍所伏」，禍福、優劣、成敗等都會互相轉化，沒有絕對，只有相對。

很多抱有西方優越感的人絕不希望看見中國的舉國體制、集體主義政治制度成功，令西方模式不能成為「普世的唯一道路」，讓本來追隨西方的發展中國家有了另外的選擇（alternative），辜勿論這是否最好的選擇，但回看中國在金融海嘯後挑戰自由市場，確令美國戒懼，視中國為美國最大威脅，時任美國總統奧巴馬宣布重返亞洲，全面圍堵中國，中美關係轉向「冷和」，特朗普上台發動貿易戰，更將中美推向冷戰邊緣。疫後新世界，中國政治體制衝擊了西方民主地位，催化西方對中國的敵視，中西未來碰撞將會更激烈。

▲ 新冠疫情或令「中國模式」第2次挑戰西方基本價值觀，勢惹來中國與西方尤其美國的激烈碰撞。（法新社圖片）