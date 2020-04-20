泛民3招拖延內會 阻港人治港

立法會內務委員會（內委會）自去年至今一共開了15次會議，卻仍然未選出該委員會的主席。負責主持內委會主席選舉的郭榮鏗，上星期開記者會回應港澳辦和中聯辦的點名批評——他堅稱自己完全跟循《議事規則》，更強調李慧琼過往主持會議的手法才有問題。

藉立會外設水馬 狙擊陳維安

換言之，根據郭榮鏗（以至一直沒有跟他割席的泛民）的說法，現在「開15次會也選不到主席」不單完全沒有問題，更不應該被定義為「問題」：因為立法會會議就是要像郭榮鏗這樣開的，所以他不應遭受任何批評，遑論「兩辦」的指指點點。

實情當然不是這樣。所謂鐵證如山，是立法會內委會的視像會議紀錄：根據自去年10月到上周五的全部立法會視頻，可清楚看出，泛民一直拖延內委會選主席，其間用上3個不同原因，且此一時彼一時，相當混亂。現嘗試歸納為以下3個階段——

第1階段（去年10月至12月）：狙擊陳維安——泛民因為立法會外圍設置「水馬」，要求立法會秘書長陳維安交代「行政管理委員會」（行管會）的職權範圍，特別是他如何和警方協調，以釐清立法會大樓的保安安排。但由於行管會須閉門進行，會議內容要保密，陳維安在徵詢立法會主席梁君彥意見後，決定不出席。泛民議員因此不斷在會上批評陳維安「失蹤」，令內會主席選舉就這樣拖了3個月。

為何不可以先選了內委會主席，才討論立法會大樓的保安問題？泛民的理由是因為「內委會主席將會成為行管會副主席」，故必須釐清其職權範圍云云。這自然是拖延的藉口：因為內委會主席擔當行管會副主席的安排絕非新鮮事，無奈主持選舉的郭榮鏗認同有需要，時間便就此流逝。

非常手段反國歌法 已屬失職

第2階段（今年1月至3月）：反《國歌法》——拖至今年1月9日，由於政府建議增加4星期產假的《僱傭條例》修訂將會落空，泛民以陳淑莊為代表才願意和盤托出：「內委會一路選不到正副主席，是因為見到政府的《國歌法》正蠢蠢欲動交付處理。」

原則上，一條已放進《基本法》附件3、並由立法會「法案委員會」審結的草案，議員有「憲制責任」讓其通過，否則就是既不尊重、也不遵守《基本法》和議會的既定立法程序。現在泛民議員卻公開承認，自己以「非常手段」不讓條例通過，這行為本身已屬「失職」。

虛稱報復建制 「霸佔」主席席位

第3階段（由上星期開始）：報復建制「霸道」——也許是因為郭榮鏗被指「公職人員行為失當」，陳淑莊上周五在內委會又說另一拖延「理由」：她批評建制去年10月聲言要「霸佔」立法會內所有委員會的正副主席席位，於是「大家咪玩囉！」

這個理由更是無稽：現實是自去年10月會期開始，「資訊科技及廣播事務委員會」和「福利事務委員會」主席，已分別由莫乃光和鄺俊宇擔任，難道陳淑莊覺得他們兩位屬於建制派？更遑論有10個「事務委員會」的副主席也已由泛民議員擔任。可見指建制強佔「全部」委員會正副主席之說，根本從不成立。

泛民拖延選主席的理據如斯薄弱，為何建制在這半年間沒有阻止？不是已修改《議事規則》了嗎？實情是建制在去年還會花時間與力氣跟泛民爭辯，但逐漸發現自己反駁越多，反而越花時間，加上郭榮鏗從來不介意持續不斷地辯論，亦不會利用作為主持的權力，精簡討論，以求選出內委會主席。

在意識到自己「被利用」作拖延手段下，建制派議員自去年年底已甚少發言，務求各項議程盡快完結，便可開始選舉。

可惜事與願違，郭榮鏗仍讓議員不斷發言，遲遲未選主席。

當然，目前建制泛民雙方駁火，毫無懸念乃今年9月立法會選舉的前哨戰。而公民黨已率先在上月召開記者會提出宣言：一旦泛民成功爭取立法會過半議席（即：35+），便會以「全面癱瘓議會運作」，作為政治抗爭手段。

冀爭取35+席位 癱瘓立會運作

宣言公布了近一個月，以民主黨為首的一眾泛民政團，統統沒有跟公民黨建議劃清界綫——故「泛民35＋即議會全癱」，根本就是用來整合全體泛民的選舉主題；至於「郭榮鏗開會方程式」，則是泛民取得過半數議席後，可怎樣「癱瘓全部會議」的具體公眾示範。固然，選民從變天只短短4個月的區議會，各區開會都持續對罵，不斷推倒卻毫無建樹，或已看到立法會將變成怎樣。

為甚麼港澳辦及中聯辦最近要回應？這是否構成干預？注意「港人治港」作為《基本法》大原則，事涉國策與國家體制，影響深遠而不止單一選舉：概念上，泛民是香港人，而立法會運作則關乎「治港」——因此泛民打算「癱瘓整個立法會」一切會議運作，這手段基本上是令「港人不能治港」——公然承諾要令議會完全停擺，並不惜破壞「港人治港」的參選人，概念上如同呼籲：「選我，從而讓我令所有當選者均無法履行其立法會議員職責。」

兩辦有言在先 參選資格更清晰

承諾自己不會履行承諾，已經夠離譜，還承諾不讓其他議員履行承諾？訂定參選資格，也總得根據基本邏輯來運作罷。何況時序上的客觀事實，乃公民黨提出透過立法會選舉破壞「港人治港」在先，接着泛民一直沒有澄清或割席，然後才是港澳辦和中聯辦才就「港人治港將被破壞」作回應。

如今官方既有言在先，他日斷定任何一位參選人是否合資格參選，結論自然更清晰；至於選民的眼睛有多雪亮，則在乎他們是否願意走出網絡回音室，接受客觀事實。

▲ 立法會內務委員會自去年至今一共開了15次會議，卻仍然未能選出主席。（資料圖片）