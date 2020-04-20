群星抗疫振人心 One World攜手迎曙光

One World，地球本來就是一家！新冠肺炎染疫人數穿越230萬之際，巨星Lady Gaga號召全球名人遙距聯袂演出，表揚醫護無私奉獻、呼籲民眾堅持留家，兼為捉襟見肘的世衞籌來逾1.27億美元。群星今次攜手義唱，尤為凸顯了美國總統特朗普頻頻對外開火的偓促行徑。傳染病無分國界、種族，惟有人人衷誠合作，始能盡快遏下疫病。

巨星無私籌款 特自私只求連任

《One World：Together at Home》本港時間周日凌晨起環球串流和直播長達8小時，中外巨星如Lady Gaga、Elton John、內地琴手郎朗夫婦、本港張學友等皆以歌聲、音樂會眾，陳奕迅更以廣東話唱出《我甚麼都沒有》，寄語黑暗過後會有曙光。

巨星利用影響力演唱救災的傳統深遠，殿堂樂隊滾石於沙士過後就曾於多倫多、香港等地高歌，求振奮經濟和人心，但眼下他們已沒餘裕等到疫後才出手。當年，29個國家和地區共8,096人染病，其中774人喪命；眼下全球有至少14國，只計境內情況已遠超此數。

今次的One World沒有華麗舞台襯托，歌者各於家中演出，甚至有人在未整理好的床鋪前高歌，正好反映不論貧賤富貴、國界種族，沒人可免受疫情衝擊，獨善其身。

慈善表演期間沒人提過特朗普，但世人皆可看到這全球第一強國元首為求連任，開記者會不斷推卸一己責任，質疑北京隱瞞，吹捧陰謀論。

Lady Gaga演出前曾形容世衞總幹事譚德塞為「真正的超級明星」，未必人人信服，世衞的抗疫反應、政策建議也時惹爭議，外界促請改革的呼聲日響，但它缺乏資源去妥善執行追蹤疫病、協調國際策略等職務，亦毫無爭議，更待解決。

世衞難為無米炊 還須各國支持

世衞2020及2021年的總預算僅約48億美元，甚至不及個別富國衞生部門，特朗普卻高調威脅停止捐款。

身為聯合國協調環球衞生的代表，世衞的第二大資金來源，其實是私人的蓋茨基金會，各國實難以輸打贏要。

群星今趟義演共籌得約1.28億美元，惟要填補全球至少80億元的抗疫缺口，杯水車薪，世衞單是支援最脆弱的國度估計就要12.5億元。單從印度鎖國封城後民眾三餐不繼已可見，國際社會一天不出手協助窮國，環球根本無從根絕疫情。

G7領袖日前於視像會議後，紛紛撑世衞、輕美國，只怕空有口惠實不至。世衞多需改革都好，當前首務始終是幫它協調國際的病症檢測追蹤、抗疫物資分派，和疫苗藥品研發。惟有如此，大眾才有望盡快不用再隔着熒幕聽歌，可親身現場欣賞天王天后的攝人魅力……讓大家可以重過渴望已久的正常生活。

責任編輯：劉婉雯