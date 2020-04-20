美每日檢測量 倡擴至70萬人

美國每日檢測量目前處於約15萬人水平，屬全球前列，但要在復工的同時防範爆發第二波疫情，擴大檢測是必不可少。哈佛大學認為，需要擴大每日檢測量至介乎50至70萬人。

哈佛研究員指，在接受檢測的人當中，20%

...