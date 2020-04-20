美每日檢測量 倡擴至70萬人 國際版 2020/04/20 分享： 美國每日檢測量目前處於約15萬人水平，屬全球前列，但要在復工的同時防範爆發第二波疫情，擴大檢測是必不可少。哈佛大學認為，需要擴大每日檢測量至介乎50至70萬人。 哈佛研究員指，在接受檢測的人當中，20% ... 欄名 : 知識庫 相關文章 紐約州死亡2周低 多州促重啟經濟 今日 紐約州死亡2周低 多州促重啟經濟 西班牙封城延15天 放寬兒童外出 今日 西班牙封城延15天 放寬兒童外出 星單日596確診 外勞宿舍「播毒」 今日 星單日596確診 外勞宿舍「播毒」 最新專欄文章 更多 美國如何分3階段復工？ 2020/04/18 美國如何分3階段復工？ 美醫療補貼 各州相差138倍？ 2020/04/17 美醫療補貼 各州相差138倍？ 美資助世衞43億最多 佔15% 2020/04/16 美資助世衞43億最多 佔15% 特朗普有權干預州長嗎？ 2020/04/15 特朗普有權干預州長嗎？ 遊南極半數人中招 郵輪為何高危 2020/04/10 遊南極半數人中招 郵輪為何高危 疫情 經濟 美國 大學 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入