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美每日檢測量 倡擴至70萬人

國際版 2020/04/20

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美國每日檢測量目前處於約15萬人水平，屬全球前列，但要在復工的同時防範爆發第二波疫情，擴大檢測是必不可少。哈佛大學認為，需要擴大每日檢測量至介乎50至70萬人。

哈佛研究員指，在接受檢測的人當中，20%

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欄名 : 知識庫

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