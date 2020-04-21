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高端餐店危機

副刊版 2020/04/21

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一輪餐廳倒閉潮中，Hakkasan傳來的關門聲音最大。可能曾經確實是外資企業、駐上海外國人圈子和媒體界寵兒吧！而這陣子，上海的高端食肆及名店關門潮，起碼還包括璞本、雞尾酒網紅酒吧Barules、英國意餐Zizzi、Wolfgang Puck、日餐Shari等等。

Hakkasan比較突然，因為它其實是疫情未定時就在二月最早重開的，顯得頗有信心，直到宣告結業前一周，還約了媒體採訪，又推二人同行一人免單，準備宣傳它們的菜和套餐。事情之突然，連帶整個外灘周邊的高級餐飲業者都人人自危。

上海的餐飲業不是已開始回暖嗎？中低檔的是，可高檔的，特別是西餐及西化中餐定位的可不是。最大原因是外國人大量減少，本地高消費者，剛重新出來吃飯的話，也先揀本地館子。外灘的高級店，好多是為帶外國朋友或客仔去見識的面子飯局。譬如Hakkasan這種名聲在外的，設在外灘，可賞夜景，吃的又是新派粵菜（外國朋友就當是中菜代表），從來就是接待式飯局之選。另外，就是在上海住的高消費外國人圈子（現大為減少，因企業高管近年有回歸華人上位的大勢），以至較注重吃得有款的職場界，自己約人或團體聚餐，好多時都會選它。但鑑於疫情關係，外國人市場沒有，本地人如果要吃中餐，就較少會選這種西化中餐。

其他陸續開門的高級餐廳也是小心翼翼，米芝蓮星級的唐閣，之前只開放包廂，沒大廳座位，那怕是一個人幫襯，也給個房間。

其他絕處求生招數，還包括有五星級酒店餐廳，除五百多元人民幣任吃一個月早餐外，又賣全年自助餐任食套票。以至有為食朋友說，如果夠膽，現在才真是最化算的吃喝及出遊季節。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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