騰訊500元成共識 ATM主導港股轉型 評．析．天下版 2020/04/21 分享： 騰訊（00700）股價現強勢，上周五直逼2月中的高位420元，大行急不及待上調目標價，繼摩根大通後，摩根士丹利及瑞信分別將騰訊目標價上調至500元。騰訊獲大行紛唱好，其他大型科網股亦發力，不單為港股提 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 利好政策出台 內險股疫下有轉機？ 2020/04/20 利好政策出台 內險股疫下有轉機？ 交易講場 - 經濟重啟主題可短炒 復甦路仍遠 2020/04/18 經濟重啟主題可短炒 復甦路仍遠 交易講場 - 美銀行壞帳撥備飈 港銀高息勢危 2020/04/17 美銀行壞帳撥備飈 港銀高息勢危 交易講場 - 基金經理全面看淡 反成高沽機會 2020/04/16 基金經理全面看淡 反成高沽機會 交易講場 - 全球紛現牛市 股神仍未到貪婪時 2020/04/15 全球紛現牛市 股神仍未到貪婪時 疫情 新冠肺炎 金融 板塊 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 成交 銀行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入