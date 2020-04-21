騰訊500元成共識 ATM主導港股轉型

騰訊（00700）股價現強勢，上周五直逼2月中的高位420元，大行急不及待上調目標價，繼摩根大通後，摩根士丹利及瑞信分別將騰訊目標價上調至500元。騰訊獲大行紛唱好，其他大型科網股亦發力，不單為港股提

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