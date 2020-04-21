血庫告急 疫下怎鼓勵捐血？

本港血庫在新冠肺炎疫情下告急，或因市民減少外出、擔心捐血會增感染風險。現時並無證據顯示新冠肺炎病毒可從血液感染，市民可考慮在身體情況合適的前提下，捐血救人。

本港紅十字會資料顯示，所有血型的血庫存量皆為「低」，即只夠用5至6日，而前日只有569人登記捐血，遠低於每日目標人數1,100。紅十字會輸血服務中心發言人表示，現時每天血液收集量或不足以應付全港醫院每天所需，再加上近日有不少緊急及器官移植手術需用大量血液救治病人，令血庫供應更為緊張。

血庫告急一大原因，是市民因疫情影響不得不減少外出，不少人更擔憂捐血會增加感染新冠肺炎的風險，乃至在排隊群聚時中招。

沒資料顯示 病毒由血液感染

捐血中心表示，參考過往沙士及中東呼吸綜合症的經驗，以及南韓早前有新冠肺炎確診者捐血的案例，皆未有資料顯示冠狀病毒由血液感染。

美國食品藥品監督管理局（FDA）本月初亦表示，專門攻擊呼吸系統的病毒，正常情況下不會透過血液傳染，過去也無相關個案，認為根據現有研究及流行病學數據，現時的捐血者篩選指引毋須大改。

本港紅十字會輸血服務中心表示，已採取嚴格防疫措施，包括要求入內的市民戴口罩、及先量體溫與消毒雙手，站內設施亦已加強消毒清潔，亦鼓勵市民致電或透過官方手機應用程式HK Blood預約捐血，能減少等候時間之餘，亦能避免群聚。

中心為答謝熱心捐血人士，向來有提供紀念章、嘉許證書及紀念品等作認可及鼓勵。但獎勵還獎勵，近年不少人質疑捐血制度透明度不足，血液去向不明。中心的eDonor系統現時會顯示捐血者所捐血液救助到的人數，以累積「村民」積分，自己捐血及邀請朋友捐血，可獲得更多「村民」。

善用社交媒體 助增捐血意慾

此外，不少人愛在社交媒體上炫耀個人成就，這亦可促進民眾捐血意慾，新加坡紅十字會前年曾出動足球巨星C朗鼓勵人們參與「BE THE 1」捐血行動，當地民眾可到血站與C朗海報合照自拍，並加上#BeThe1DonorSG的標籤，承諾捐血，再鼓勵朋友仿效，效果有如網絡挑戰。

市民更多時間留在家中抗疫，但血庫告急，還需更多市民熱心捐血，捐血者除做好個人保護措施，紅十字會亦提醒，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫。

▲ 本港血庫在疫情下告急，紅會呼籲市民捐血，並做好個人保護措施。（資料圖片）