沙俄分歧表象 成功迫美石油減產

油組與俄羅斯達成了「歷史性」的OPEC+減產協議，特朗普為此十分雀躍，認為可穩定油價和保住美國油氣產業大量職位。實況為何值得跟進。

協議為期兩年，並號稱創下減產的歷史紀錄，在首階段OPEC+承諾於5、6兩月日均減產970萬桶。美國、加拿大及巴西等G20成員國則共減360多萬桶，但因法律問題，美、加均不能公開承諾。

兩大原因 協議成效受質疑

協議的成效卻受質疑，一是OPEC+未必真會按章減產，二是即使會，也無用：一般估計疫情令石油需求日均跌去2,000萬到3,000萬桶，產油國家尤其美國的油氣業所受的壓力仍大。

無論如何協議是一場很好的「政治秀」：OPEC+可聲稱已為穩定油市盡力，而特朗普則可領「協調有成」之功，因協議乃他大選的政績工程要項之一。過程中特朗普的情急表露無遺：墨西哥不願減40萬桶而只肯承諾10萬，美國便急急把那30萬桶份額接過來而促成協議。

此次事件源自早前OPEC+談判失敗後，沙、俄各自增產而引發石油戰，油價每桶直插20美元的多年低位。但沙、俄分歧只是表象，疫情也只是開戰觸發點，真正問題是油市的長期結構性變化。2015至2016便曾有大調整，油價自100美元以上，下挫約一半，背後的主要原因正是美國頁岩油氣革命帶來的大增產。

為回應這個新競爭對手，沙、俄一直在減產上合作無間，但成果卻為美國佔去：不斷由增產搶奪市場。去年末更達到關鍵時刻：美國開始成為石油淨出口國，對OPEC+的威脅大增。

沙俄被美搶市場 趁疫情良機反制

之前美國增產主要是入口替代（以自家供油逐漸代替入口石油），之後卻可「明搶」國際市場。何況美國每不依公平競爭規律而施行霸權，如在歐洲便迫德國等終止輸入俄氣的北溪項目，在亞洲則爭奪中日印市場，與中國的貿協中便有大量的油氣出口；還曾計劃與中企合作開發阿拉斯加油氣。

顯然，沙、俄早晚要作出反制，疫情乃天賜時機可乘機出擊。沙俄表面開戰實則聯手抗美，目的是迫美國加入OPEC+協調機制，現時可說基本上已初見成效。

因此，石油戰可告一段落，沙俄可坐觀美國如何應變，一般估計其日均油產將下降200萬到300萬桶。事實上主導權在沙俄一方：只需按市況調節產能，把油價控制於25到35美元一桶間，便可令缺乏競爭力的美國油氣行業跪低。

美頁岩油企挺不住 恐礙美經濟

美國油氣產量中約七成源自頁岩，其成本約為40美元一桶，還有一成多來自墨西哥灣的海上油田，成本亦高。另一面沙特成本每桶10美元，俄國20美元。何況沙俄離亞歐的主要市場較近，每可採用成本較低的管道輸送系統，而美國遠隔大洋運費較高，運送液化天然氣尤其昂貴。故已有美國頁岩油企挺不住；Whiting Petroleum Corp.已申請破產保護成為「第一滴血」，其他一些油企亦要進行債務重組談判。

油氣企業陷落不單是產業問題，更可影響整體美國經濟：

（一）油氣產業規模不小，約佔GDP 8%，僱員逾千萬，且提供了優質就業；平均工資比一般私人企業高出85%。還是個投資大戶；在2012至2016期間佔總投資額15.7%，高過製造業的14.7%，金融的10.4%，醫療保健的6.3%和交通及其他基建的13.9%。其乘數效應也大，可帶動機電、油田配套以至房地產等行業，對產油區如德州等的經濟表現尤為重要。

油企負債重 小心觸發金融危機

（二）經濟發展戰略地位重要。這乃美國經濟中的少數亮點和增長極（growth pole），也是少有能同時緩解財政及經常帳兩大赤字的行業，有助維持經濟健康。

（三）引發金融危機。油氣企業負債很重，由今年到2024將有860億美元債務到期（今年便有220億），還有油田服務業的320億和管道行業的1,230億。2016年油價大跌時便有逾200宗油企破產，涉及債務1,200億。此外，油企債券佔美國垃圾債券市場一成，若出事對該市場必有衝擊。油企對股市影響巨大，從最近油戰引起的震盪可知。

（四）當前美國經濟已被疫情打得落花流水，再遭油戰重擊自必雪上加霜，其險況不言而喻，沙俄聯軍實「趁你病攞你命」。

沙俄聯手 石油將是特朗普噩夢

石油問題對特朗普將是個噩夢。他上台後為鞏固油氣財團支持大力推行油氣增產及出口政策，更有雄心壯志要把美國變成油氣淨出口的能源大國。今後預料他將會在關心股市外還關心油市，這些都被他視為競選行程的指標。

▲ 美國岩油大增產，沙、俄遲早要反制，疫情乃天賜時機可乘機出擊。沙俄表面開戰實則聯手抗美，迫美國加入OPEC+協調機制，現時可說初見成效。（中新社圖片）