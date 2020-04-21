銀行助市民解困 可暫停按揭供款

小業主在疫境能否享用「按揭假期」？失業率剛升至4.2%，逾9年新高，超過16萬打工仔連生計都成疑，又要應付每月的按揭供款，更是捉襟見肘，壓力更大。非常時期需非常措施，港府及銀行界應可參考外國經驗，研究讓有困難的業主，可選擇暫停按揭供樓幾個月，兼不降信貸評級，而供樓者則相應延長未來的供樓期數。銀行並沒有損失，更可展示與市民共度時艱的善意。

疫下供樓重擔 多國已批遲還款

1至3月經季節性調整的失業率升至4.2%，幾沒行業倖免，零售、住宿及膳食服務業創金融海嘯以來最高的6.8%。就業不足率達2.1%，亦是近10年來新高。

據金管局統計，去年底港人的家庭負債佔本地生產總值比率，已升至80.4%，逾半屬樓按，新一季隨時雙雙破頂。

目前，本地銀行幾已全部容許業主「還息不還本」至少6個月，但華人社會磚頭至上，有調查顯示正在艱苦供樓的港人，始終最想延後所有還款，即所謂「按揭假期」，那亦是不少歐美政府與銀行商議出來的最後選項。

英國上月中公布，銀行會容許業主推遲償還按揭3個月，且不影響今後信貸評級；新西蘭及比利時隨後亦延遲財困人士還款半年；新加坡金管局月初的新指引，更准許延期至年底。

跟歐美比較，港人理財作風素來穩健，壞帳比率較低。即使有半年社會運動拖累經濟，本地銀行去年底的按揭拖欠比率仍僅0.03%，約為新加坡同期的十分一。與其要費力逆市賣掉銀主盤，並出現壞帳損失，銀行何不讓收入受挫的業主略為歇息！

銀行分擔困苦 港人拖欠風險低

參照外國的按揭假期計劃，銀行普遍仍能計算欠款利息，故不太拖累盈利，僅減慢現金回籠，新西蘭更因而降低了銀行資本要求。以星洲為例，獲准「放假」的業主，僅佔全國按揭總額約3%，本地銀行推相類措施的成本有限，卻能解決業主燃眉之急。

只有當疫情失控，像英國現在多達120萬或九分一按揭借款人想放按揭假期，銀行潛在的損手風險才會驟升。2002年，本港房協曾為首次置業貸款計劃推出最長24個月延期還款安排，翌年8月沙士過後，業主破產及拖欠比率亦升至620宗或1.85%。眼下港銀是否願意延遲收取按揭還款，多少取決港府牙力。

事實上，早有銀行認同業界於疫下正要擔起流動資金提供者的角色，包括暫緩收取個人客戶各式還款，分擔逆境的困苦。我們正面對幾十年來未遇過巨大困境，要有效紓減普羅大眾的財務壓力，商企和政府的努力，顯然同樣不可或缺。

責任編輯：劉婉雯