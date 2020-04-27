油價跌至負數反映經濟寒冬  投資組合宜納入黃金避險

環球經濟受疫情嚴重打擊，多個資產市場不論是股票、外滙或商品市場近來皆變得異常波動。在預期經濟持續不振使石油需求減少之下，油價走勢曾連環受挫，原油期貨更一度跌至負數，相反一些避險資產如黃金，則呈現節節向上之勢。

由於多個國家被迫暫停各種經濟活動，市場預期石油需求將會持續下降，使國際油價走勢逐漸向下。此外，在今年3月，石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯無法達成石油減產協議，油組最大產油國沙特阿拉伯隨即宣布調低油價，並計劃增加石油產量，更加使國際油價應聲急插，紐約期油曾一度跌至22美元水平，創逾18年新低。

即使油組與俄羅斯等產油國在4月再次談判時達成了協議，同意有史以來最大規模的減產計劃，但僅刺激油價短綫反彈。隨著疫情持續，市場預期經濟環境陷入寒冬，石油需求將進一步下降，紐約5月期油價格一度跌至每桶負40美元，史上首次陷入負數，既反映需求疲弱，亦見原油儲存空間的不勝負荷，縱使達成減產協議也無補於事，石油市場前景危機處處。

金價勢成資金避風港

與此同時，金價卻呈現反覆高走的格局。自從疫情在2月開始蔓延，環球股市暴跌，市場避險情緒持續升溫，資金紛紛湧入避險資產如黃金，使金價逐步走高，每盎司突破1700美元，創逾7年高位。各國央行為了拯救經濟而實施寬鬆的貨幣政策，輪流減息救市，或會增加滯脹的風險，加上美國大選在即，為環球政治局勢以至環球市場都增添了不明朗因素，相信黃金將繼續成為焦點避險工具。如欲了解更多黃金、債券等避險資產的分析，可留意以下短片分析：

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疫情蔓延與油價下挫，反映市場避險情緒持續升溫。投資者在制訂投資組合時，可取平衡與靈活的策略，例如納入黃金一類的避險資產來抵禦投資風險。除直接投資黃金實物，投資者亦可考慮多種不同類型的投資產品。滙豐投資服務提供多種黃金產品選擇，包括紙黃金、黃金ETF：

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如果投資者看好金礦股的前景，可考慮具備黃金掛鈎的股票掛鈎票據，了解更多：

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上述優惠受條款及細則約束。投資涉及風險。

（資料由客戶提供）