雙職家長喜獲學校幫忙 副刊版 2020/04/22 分享： 蔡太的女兒5歲，是香港中國婦女會幼稚園的K3學生。她指尋找小童尺寸口罩十分困難，幸而早在疫情爆發之前，已經預先在網上購入少量布口罩。惟現時口罩供應仍然緊張，布口罩的濾芯又難買，故獲學校通知會派發自製的 ... 欄名 : 防疫訊 相關文章 幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生 今日 幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生 最新專欄文章 更多 梁諾妍健身室停業 零收入難支付租金 今日 梁諾妍健身室停業 零收入難支付租金 幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生 今日 幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生 RubberBand阿偉牛扒專門店 疫市淘大開分店 不裁員不減薪 2020/04/16 RubberBand阿偉牛扒專門店 疫市淘大開分店 不裁員不減薪 樂迷留家抗疫之選 搖滾天團 Radiohead推演唱會直播 2020/04/15 樂迷留家抗疫之選 搖滾天團 Radiohead推演唱會直播 LEGO抗疫推介 可愛電子Super Mario 2020/04/14 LEGO抗疫推介 可愛電子Super Mario 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 幼稚園 正能量 老師 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入