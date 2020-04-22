雙職家長喜獲學校幫忙

蔡太的女兒5歲，是香港中國婦女會幼稚園的K3學生。她指尋找小童尺寸口罩十分困難，幸而早在疫情爆發之前，已經預先在網上購入少量布口罩。惟現時口罩供應仍然緊張，布口罩的濾芯又難買，故獲學校通知會派發自製的

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