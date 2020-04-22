幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生

新冠肺炎疫情持續數月，不少港人開始推動自救計劃，在港生產口罩。雖然學校仍然停課，但有幼稚園因發現學童抗拒戴口罩，同時擔心復課後的口罩供應，故全體教職員化身「口罩廠工人」，親手製作布口罩送給學生及家長，

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