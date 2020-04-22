幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生 副刊版 2020/04/22 分享： 新冠肺炎疫情持續數月，不少港人開始推動自救計劃，在港生產口罩。雖然學校仍然停課，但有幼稚園因發現學童抗拒戴口罩，同時擔心復課後的口罩供應，故全體教職員化身「口罩廠工人」，親手製作布口罩送給學生及家長， ... 欄名 : 防疫訊 相關文章 雙職家長喜獲學校幫忙 今日 雙職家長喜獲學校幫忙 最新專欄文章 更多 梁諾妍健身室停業 零收入難支付租金 今日 梁諾妍健身室停業 零收入難支付租金 雙職家長喜獲學校幫忙 今日 雙職家長喜獲學校幫忙 RubberBand阿偉牛扒專門店 疫市淘大開分店 不裁員不減薪 2020/04/16 RubberBand阿偉牛扒專門店 疫市淘大開分店 不裁員不減薪 樂迷留家抗疫之選 搖滾天團 Radiohead推演唱會直播 2020/04/15 樂迷留家抗疫之選 搖滾天團 Radiohead推演唱會直播 LEGO抗疫推介 可愛電子Super Mario 2020/04/14 LEGO抗疫推介 可愛電子Super Mario 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 幼稚園 正能量 老師 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入