汽車奔馳凹凸不平的路面，要靠良好的避震系統保持車身穩定。避震支柱阻力不緊不鬆，才能適應大部分路面的情況，而當轉向入彎時，汽車電腦更能適時調節避震器及車身高度，以能夠平順轉向。其實人體腰背肌肉也能因應動作或負重而調節肌張力，情況就有如汽車的避震系統。近年康復運動治療強調的核心肌群訓練，其作用正好是強化人體腰背避震系統，好讓脊柱能適應各種姿勢，或應付搬抬或運動的負重要求。

堅固而穩定的腰腹肌肉及腰椎結構，能保護腹內臟器，又能承受上半身體重，更甚負載身外重物，所以肌肉與脊骨同等重要。研究人員曾在力學實驗中利用解剖屍體，研究若沒有肌力支撑下，脊柱能承受多少重力，結果竟然顯示移除肌肉後的腰椎，只能承受20磅重的負荷！科研人員同時也提出了一個維持健康關節的三角假說，3個因素包括足夠的關節活動幅度、良好的肌力，及正常的神經系統控制，令關節保持在中立幅度（Neutral Zone）活動，並維持關節穩定性。

關於肌肉方面，要明白強壯的腰部肌肉，並不等同能直接減低腰部受傷機會，其原因有兩方面：第一、腰旁肌肉可分為兩類，包括負責大動作的腰肌，及負責微調脊骨層間活動的小肌肉。大肌肉容易代償變硬，後者萎縮變弱。只有針對鍛練小肌肉，才算是強化腰背核心肌群。第二、曾有研究表明即使有靈活的關節及小肌肉，亦不能大幅減少脊骨受傷機會。其實這情況就像汽車底盆有良好的避震支柱，但若沒有連繫電腦系統，再好的車架硬件亦是徒勞。而人體脊柱關節能否正常運作，其關鍵原來是神經系統在關節活動前的微調準備。

所以，要關節健康靈活，除了硬件方面要有良好關節活動能力及小肌肉的肌力，更需軟件的神經系統操控，才能啓動作為「避震系統」的腰脊核心肌群。腰痛治療後期，要維持長久療效的關鍵，亦往往是要針對核心肌群作訓練。如對以上內容有疑問，請向有相關專業訓練的醫療人員查詢。

▲ 腰脊的避震系統（作者提供）