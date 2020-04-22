有評論指：在中國科技圈，所有八卦新聞背後都是財經新聞。說得極準，當然，這裏說的科技圈，並非政府系統那種研究太空或秘密科技，而是日常應用如網購、移動社交等公司的大腕們。這才解釋到這陣子阿里巴巴系統裏，淘寶兼天貓總裁蔣凡的「原配微博上狀告網紅小三事件」，除了緋聞八卦以外，也別有財經影響力意味。

中國互聯網經濟，確是每隔一陣就有新力量湧現，新人王在行內會被前輩看好，在社交圈就會被更多不相識的人視為新偶像。繼美團的王興之後，最近的神童是只有三十五出頭的蔣凡，好可能會是未來阿里巴巴接班人。淘寶近年走社交化，積極生產內容去協助電商及網店營銷，就是這仁兄的功勞。

此所以他的八卦最初是那麼有爆炸力，因為除了夠話題，還直接牽涉到一連串數字問題。被指小三的網紅張大奕，背後公司在美國上市的如涵控股，股價應聲急挫。張大奕在淘寶的漂亮數據被質疑，有否因和總裁的私人交情，令流量高度傾注到她身上（所謂流量傾瀉，是個極重要的電商玩法，即平台會針對個別要催谷的網紅來引導流量，如放在用家的首頁或任何顯眼位置），甚至是數據誇大。

但可能蔣凡幸運一點，或是背後出力大一些，他沒劉強東那麼大名氣，犯的也不涉及跨國落案起訴，而看來更多像一次擺不平家內事的失誤，以至新聞鬧出不久，「洗地」（即網絡上的公關工程，提出反駁觀點或大規模刪帖，以平息事件達致危機管理）就相當成功，再加上他速來「自首」，要求公司調查，把負面聲音暫壓下去。阿里不願失去一個重點栽培明日之星，他自己也該清楚其他更多科技公司因夫妻不和而引發的教訓。