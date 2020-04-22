  • 25°C
香港時間 : 2020422日 (三) 02:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

梁諾妍健身室停業 零收入難支付租金

副刊版 2020/04/22

分享：

洪永城女友梁諾妍（Inez）愛好運動眾所周知，2017年更開設了健身室Fitnez，大展拳腳，但因着新冠肺炎疫情，加上政府勒令健身中心暫停營業，就令她的健身室生意雪上加霜。

梁諾妍說：「未要求停業前，我

...

欄名 : 防疫訊

最新專欄文章 更多

幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生
今日
幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生
雙職家長喜獲學校幫忙
今日
雙職家長喜獲學校幫忙
RubberBand阿偉牛扒專門店 疫市淘大開分店 不裁員不減薪
2020/04/16
RubberBand阿偉牛扒專門店 疫市淘大開分店 不裁員不減薪
樂迷留家抗疫之選 搖滾天團 Radiohead推演唱會直播
2020/04/15
樂迷留家抗疫之選 搖滾天團 Radiohead推演唱會直播
LEGO抗疫推介 可愛電子Super Mario
2020/04/14
LEGO抗疫推介 可愛電子Super Mario
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 運動 健身 跑步 限聚令 Keep Fit 洪永城 梁諾妍

上一篇文章

運動導師為父設計運動 增強肩膊關節效能

下一篇文章

吃煎帶魚有感
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

限令靈活再寬 4變6人同枱好選項
限令靈活再寬 4變6人同枱好選項
專家樓論 - 樓市最熊預測
樓市最熊預測