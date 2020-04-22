梁諾妍健身室停業 零收入難支付租金

洪永城女友梁諾妍（Inez）愛好運動眾所周知，2017年更開設了健身室Fitnez，大展拳腳，但因着新冠肺炎疫情，加上政府勒令健身中心暫停營業，就令她的健身室生意雪上加霜。

梁諾妍說：「未要求停業前，我

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