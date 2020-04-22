梁諾妍健身室停業 零收入難支付租金 副刊版 2020/04/22 分享： 洪永城女友梁諾妍（Inez）愛好運動眾所周知，2017年更開設了健身室Fitnez，大展拳腳，但因着新冠肺炎疫情，加上政府勒令健身中心暫停營業，就令她的健身室生意雪上加霜。 梁諾妍說：「未要求停業前，我 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生 今日 幼稚園變愛心工場 教職員手製布口罩贈學生 雙職家長喜獲學校幫忙 今日 雙職家長喜獲學校幫忙 RubberBand阿偉牛扒專門店 疫市淘大開分店 不裁員不減薪 2020/04/16 RubberBand阿偉牛扒專門店 疫市淘大開分店 不裁員不減薪 樂迷留家抗疫之選 搖滾天團 Radiohead推演唱會直播 2020/04/15 樂迷留家抗疫之選 搖滾天團 Radiohead推演唱會直播 LEGO抗疫推介 可愛電子Super Mario 2020/04/14 LEGO抗疫推介 可愛電子Super Mario 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 運動 健身 跑步 限聚令 Keep Fit 洪永城 梁諾妍 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入