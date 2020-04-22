油價暴跌預示 新一輪超級期貨溢價

油價暴跌使石油市場回到了自2008/2009年全球信貸緊縮高峰以來未見的期貨溢價水平，而由於即期價格落後於遠期價格，石油市場似乎甚至正朝着更深的市場結構發展。

石油需求崩 阿曼期貨溢價新高

在杜拜商品交易所（DME）交易的阿曼期貨是被用作為中東石油生產商和煉油廠的主要基準，有望在4月錄得有史以來最高的即月期貨溢價，因為即期石油需求由於新冠病毒席捲全球而崩潰。

中東石油通常會提前兩個月進行交易，讓生產商有足夠時間滿足需求，並使煉油廠可以微調模型和確保生產出所需的原油品級。即6月合約是4月期間的即月DME合約，而6月與7月的價差自2008年11月以來首次擴大至每桶-3.00美元以上（圖一）。

遠期曲綫價格訊號 助平衡市場

就月平均價格而言，這種即月期貨溢價，曾經僅有一次跌至-2.00美元/桶以下，更不用說-3美元/桶，因此，除非出現戲劇性的轉機，否則2020年4月勢必成為有史以來最高的持續期貨溢價。打破DME阿曼期貨於2007年6月推出以來，於2008年第四季曾被公認為是石油市場歷史上最高期貨溢價的記錄。

石油市場一般遵循全球供需基本原理，按照現貨溢價和期貨溢價的周期變動。自從DME推出阿曼期貨以來，即月平均價格結構僅為+ 0.04美元。這表明石油市場一直運作十分有效，而遠期曲綫的價格訊號，將有助於平衡市場。但2020年2月，阿曼期貨自2017年初以來首次進入期貨溢價結構，從那時開始，這種結構一直在擴大，直到4月初達到-3美元/桶以上。

在156個交易月中，DME阿曼總共有58個月是處於期貨溢價，有64個月是現貨溢價，且有34個月是處於平衡（基於-0.20美元至+0.20美元的參數）（圖二）。

陸運儲存爆滿 海上保存費用飈

當市場進入所謂的「超級期貨溢價」時（即深度期貨溢價結構將持續許多個月），儲存便成為石油定價的主要因素。截至4月2日，為期六個月的DME期貨溢價合計超過10美元/桶。其中包括6/7月超過-3.00美元，7/8月超過-2美元。

在這些情況，交易者將預定儲存罐以儲存即期石油，在期貨市場上對冲，然後在將來交付給客戶。全球各地的陸運儲存設施已經大多裝滿，並且據報道，富查伊拉的中東貿易和儲存中心，是最新在4月初便實際達到滿罐的中心。

下一級別的儲存是租用油輪來在海上保存石油。2009年初，廣泛報道稱海上存儲了超過1億桶原油和成品油。

到2020年已經有至少8,000萬桶油儲存在油輪上，貿易商每天查詢新選擇，以租賃更多油輪噸位作為浮式儲油庫。

領先油輪經紀商Clarksons報告稱，3月底油輪費用大幅飈升，其中最大級別油輪VLCC保存約200萬桶，每天費用約達20萬美元。這實際上可能導致浮式儲油庫的成本超過貿易商預期可能從期貨溢價結構中賺取的收益（圖三）。

中國煉廠需求回升 油組將減產

據估計，新冠病毒導致需求水平每天減少約2,500萬桶，或為全球需求的四分之一。隨着中東尤其是沙特阿拉伯的出口量即將在2020年第二季度增加，超級期貨溢價有望在可預見的未來持續。

但一些中國煉廠需求已經回升，而且由於石油輸出國組織（OPEC）和其他主要生產商的創紀錄減產，基準阿曼原油價格足以舒適地維持在每桶20美元以上。可是生產商期望全球總體需求增加，但目前仍未發生。

（註：芝商所擁有杜拜商品交易所50%的股權）

▲ 油價暴跌，使石油市場回到了自2008/2009年全球信貸緊縮高峰以來未見的期貨溢價水平。（法新社圖片）