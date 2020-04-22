期油捲完美風暴 防信貸危機重燃 評．析．天下版 2020/04/22 分享： 國際油價周一改寫了投資界對資產市場認知的新一頁，紐約期油報價一度曾跌至負40美元，即持有好倉合約的投資者，要貼錢才能平倉離場。可以肯定的是，即使新冠肺炎令全球石油需求以前所未見的速度縮減，負油價仍不反 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 騰訊500元成共識 ATM主導港股轉型 2020/04/21 騰訊500元成共識 ATM主導港股轉型 交易講場 - 利好政策出台 內險股疫下有轉機？ 2020/04/20 利好政策出台 內險股疫下有轉機？ 交易講場 - 經濟重啟主題可短炒 復甦路仍遠 2020/04/18 經濟重啟主題可短炒 復甦路仍遠 交易講場 - 美銀行壞帳撥備飈 港銀高息勢危 2020/04/17 美銀行壞帳撥備飈 港銀高息勢危 交易講場 - 基金經理全面看淡 反成高沽機會 2020/04/16 基金經理全面看淡 反成高沽機會 紐約期油 石油 金融 疫情 美國 成交 產品 期貨 ETF 轉倉 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入