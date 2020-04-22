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期油捲完美風暴 防信貸危機重燃

評．析．天下版 2020/04/22

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國際油價周一改寫了投資界對資產市場認知的新一頁，紐約期油報價一度曾跌至負40美元，即持有好倉合約的投資者，要貼錢才能平倉離場。可以肯定的是，即使新冠肺炎令全球石油需求以前所未見的速度縮減，負油價仍不反

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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