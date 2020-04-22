善用居家抗疫 讓園藝洗滌身心

新冠肺炎疫情下誕生一個新的趨勢，便是有更多人在家中鑽研園藝。種植花草蔬菜能為在家抗疫的人們帶來多種好處，不少植物更毋須太多空間也能種植。

《路透社》報道指，美國有種子商表示其3月的生意是其144年來最好，加拿大亦有種子商指疫情下生意大增4倍，不得不暫停在網上售賣種子，以確保糧食穩定。而在英國，不少有意嘗試園藝的人因為買不到種子，紛在網上查問如何從新鮮蔬菜如番茄內取出。

因疫情被困在家中，令不少人有機會涉足多種以往無暇嘗試的活動與興趣，包括烹飪及園藝。據國際園藝家協會（AIPH），園藝有助紓緩抑鬱、焦慮等心理問題，亦因增加運動量而減低心臟病和癡肥風險，疫情下更有助提升生活質素及減少壓力。《華盛頓郵報》亦有評論指，在家抗疫期間種植蔬菜，有助重新令生活自主。

收成期短 微型菜苗受捧

家中即使沒有大片空間或陽光，一樣可以涉足園藝。新加坡《海峽時報》表示，多種植物適合在新加坡等較熱及潮濕的地方種植，包括車厘茄及檸檬草，微型菜苗（microgreens）因收成期較短亦適合初學者嘗試種植。近年流行追求環保，家中的大型膠樽、膠袋等，只要滿載泥土，亦適合用以播種。

港人若想涉足園藝，也有不少資源可考慮。本地初創青萌自主研發一款名為Aspara的家居智能水耕機，大小與微波爐相若，運作原理類似Capsule咖啡機，放入種子及水後選擇種植模式，便可模擬最適合植物生長的環境，一般28天內就能收成。創辦人梁廣偉表示，機器亦能夠配合STEM教育，讓學生接觸了解生活科學。

家中種菜 毋須高科儀器

想在家中種菜，不用高科技儀器一樣做到。香港高等教育科技學院（THEi）項目辦公室項目經理陸仲生教路，在家中及辦公室可種植多種食用植物，例如發芽的番薯只要放在泥土或水中栽種，過了約2周便可收割約4至5片番薯葉。雞毛菜對空間要求不大，收成期只需20日，成熟後7至10日，可再收成多一次，更可善用茶葉渣及咖啡渣作肥料（見表）。

本港多間日式超市近期亦可買到一款日本豆苗，勝在生長周期短、及可收割3至4次。市民更可在網上、乃至一般街市內買到多款種子，大可嘗試在家中與子女一起種植，不失為一項有意思的親子活動。

在家中抗疫期間鑽研園藝，除打發時間，也可增加對食物的了解，市民可根據家中條件，嘗試不同種植不同種類的植物，為抗疫家居帶來多些趣味。

▲ 市民居家抗疫，愈來愈多人以園藝打發時間。（資料圖片）